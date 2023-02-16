

قال المخترع الكويتي د.م.بدر القطان المتخصص بالهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا النانو إن لاختراعه (العدسة الذكية الحساسة لتغير محيط العين للأمراض البصرية والأيونات) استخدامات متعددة تفيد في اكتشاف العديد من الأمراض.



وأضاف القطان في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته بالمعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء ان العدسة الذكية تركز حاليا على اكتشاف أمراض Diabetic macular edema وهو مرض مرتبط بالسكر نوع 2 وKeratoconus وهو مرض مرتبط بتغير عدسة العين إلى شكل مخروطي يصعب النظر من خلالها.



وذكر انها تركز كذلك على مرض Glaucoma وهو زيادة السائل الموجود بالعين ويسبب ارتفاع ضغط العين وهو مرض منتشر بالعالم ومصاب به أكثر من 60 مليون شخص، ويتوقع أن يتخطى الـ 100 مليون خلال سنوات قليلة وGraves وهو مرض له علاقة بالتأثر بالغدد الدرقية والتي تؤدي إلى جحوظ العين.



وقال د.القطان ان من مميزات هذه العدسة أن تكلفة إنتاجها منخفضة بحيث يمكن توفيرها في جميع الأسواق المحلية والعالمية بتكاليف مقبولة تكون بمتناول الجميع وجعل التكنولوجيا والعلم لخدمة البشرية.



وقال ان العدسة المستخدمة تتميز بسطحها الأملس بحجم أقل من 5 نانو وتمتص الماء لغاية 50% لكي تساهم في راحة العين لمستخدمها.



وأشار الى انه يتم إضافة «النانو ستركشر» عن طريق موجات ليزر وهذه الإضافة تكون في جزء جانبي من العدسة لكي لا تعيق البصر ولها سمك مختلف من الأطراف 185 إلى 75 مايكرون في المنتصف حتى تأخذ شكل قوس العين وتحقق الراحة للعين.



وأفاد بأنه قدم اختراعه في دراسة سابقة قائلا إن إضافة «النانو ستركشر» لا تتسبب باحتكاك العين ولا زيادة في الإفرازات الدمعية.



وأوضح أن طريقة عمل العدسة تكون بإضافة ضوء مركز أحمر مثل مايكرو ليزر «بوينتر» من داخل العدسة إلى الخارج باتجاه «النانو ستركشر» ليصل مستقبل «رسيفر» بحجم الميكرو من ثم يرسل المعلومة بمقياس التغير بحجم العين.



وذكر أن الدائرة تستمد طاقتها من بطارية صغيرة بحجم 50 ميكرو من ثم يرسل لساعة أو تلفون «سمارت واتش أو سمارت فون».



وبين ان تصميم شكل «النانو ستركشر» مقوس ويتغير لونه مثل لون قوس قزح من البنفسجي أو الأزرق إلى الأحمر وتم عمل حسابات لتتلاءم الألوان مع زيادة حجم العين (مرحلة الخطر) قائلا إن بعض الأمراض يكون التغير فيها بسيطا وأمراض أخرى يكون التغير اكثر لكن يمكن استخدام برنامج «أب» بسيط يأخذ صورة للعدسة الذكية بالعين ويقوم بالتحليل والتنبيه كإشارة إضافية.



ولفت الى أن بعض الأمراض تصغر حجم العين، حيث يمكن استخدام الليزر الأحمر للقياس والتنبيه للمرض ويمكن كذلك عمل دراسة إضافية للتأكد من زيادة أو حجم كل مرض على حدة لعمل حجم «نانو ستركشر» ليتلاءم مع كل مرض محدد.



وقال ان دراسة تمت بعد نقاش مع دكتور اخصائي جراحة القلب لاستخدام «النانو ستركشر» بالعدسة الذكية وجد خلال عدة تجاربه تفاعلا مع خصائص دموع العين لاستشعار أيونات «المغنيسيم» التي تؤثر على عضلات الجسم وخاصة عضلات القلب فتضعفه فتكون هذه العدسة منبهة لضعف القلب.



وأوضح ان هذه هي فكرة العدسة الذكية لاكتشاف بعض أمراض العين وغيرها بشكل مبكر للعلاج قبل أن يتطور المرض ويؤثر على جوانب أو أعضاء أخرى لشخص بالغ أو كبير بالسن أو نتيجة وجود مرض وراثي بالعائلة وذلك بسعر بسيط غير مكلف حتى تعم الفائدة لعدد كبير من الناس.



وقد افتتح المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية أميرية سامية وينظمه على مدى أربعة أيام النادي العلمي الكويتي بمشاركة 235 مخترعا يقدمون 183 اختراعا ويمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.



ويشهد المعرض مشاركة جنيف الدولي للاختراعات والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «إيفيا» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية «تكنو بول موسكو» الروسية.