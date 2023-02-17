قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن مشروع «مصرف العشيات» استفاد منه عشرات الأيتام داخل الكويت، بدعم كريم من قبل الأمانة العامة للأوقاف، مؤكدا أن المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع التي تنفذها الجمعية داخل البلاد.



وأضاف الثويني، في تصريح صحافي، أن المشروع استفاد منه 50 يتيما ويتيمة على مدار العام الماضي، حيث تم التكفل بجميع احتياجاتهم المادية والغذائية والمستلزمات الضرورية وتقديم الدعم الشامل لهم.



وتقدم نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة بالشكر إلى الأمانة العامة للأوقاف، لدعمها المتميز لهذا المشروع الإنساني، كما أشاد بالدور الحيوي والرائد للأمانة في النهوض بالعمل الخيري ودعمه، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت وأهلها.



وأضح أن المشروع ساهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين من أبنائنا الأيتام داخل البلاد نتيجة التعاون المثمر والبناء والمستمر بين الجمعية الكويتية للإغاثة والأمانة العامة للأوقاف.