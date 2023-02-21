آلاء خليفة



نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مؤتمرا صحافيا تحت عنوان «انقذوا جامعة الكويت»، في مقر الجمعية بالشويخ لمناقشة عدد من القضايا أبرزها اقالة وعزل واستبدال العمداء دون معايير وأسس قانونية بالاضافة الى الضغوط لتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة من اعضاء خارج الجامعة والتدخلات في شؤون جمعية اعضاء هيئة التدريس.



وطالب رئيس الجمعية خلال الفترة الانتقالية د.ابراهيم الحمود «بإنقاذ جامعة الكويت من القرارات التي تأتي دون دراسة.



وأكد الحمود أن النص القانوني واضح بأن مجلس الجامعة هو من لديه السلطة في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة ولا يجوز تشكيل لجنة من خارج الجامعة، على اعتبار ان من تولى منصب خارج الجامعة انتهت صلاحيته الاعتبارية ولم يعد عضو هيئة تدريس.



وطالب بإنهاء التمييز بالتعامل مع اعضاء هيئة التدريس، حيث يحرم بعض الاساتذة من التدريس الصيفي او الاضافي، بينما هناك اساتذة يتقلدون اكثر من منصب اداري بالتكليف ويدرسون مقررات اضافي.



وتحدث الحمود عن بعض المطالبات التي طالبت بها الجمعية مثل مكافأة الاستحقاق التي اقرتها الادارة الجامعية ورصدت بمشروع الميزانية، لافتا الى الاستمرار بالمطالبة برفع سن التقاعد لاعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة أسوة بأعضاء هيئة التدريس والتزاما بالقانون، منتقدا عدم صرف مكافآت تدريس العبء الاضافي لاساتذة الجامعة عن الفصل الدراسي الاول حتى الآن.



من جانبه، دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس السابق وممثل القائمة الاكاديمية المستقلة د.فلاح الهاجري القيادة السياسية الى انقاذ جامعة الكويت من الأوضاع المتردية التي وصلت اليها، مبينا أن هناك تدخلا واضحا في تعيين القياديين.



واستنكر الهاجري تدوير المناصب بين فئة قليلة، مطالبا بضرورة وجود لجان للاختيار وتقييم الاداء ووضع معايير محددة لمنح المناصب بجامعة الكويت.



وطالب بوجود عدالة في توزيع العبء التدريسي على الاساتذة بين الكليات العلمية والكليات الادبية، مشيرا انه لا يجوز ان يمنح استاذ عبء تدريسي اعتيادي 9 وحدات دراسية بينما في كلية اخرى يمنح الاستاذ عبء 6 وحدات دراسية فقط.



وتحدث الهاجري عن ميزانية الابحاث، لافتا إلى انه رغم توفير الميزانية الا ان الادارات المتعاقبة بجامعة الكويت وضعت ضوابط تعجيزية سواء للمهمات العلمية او البحوث الممولة.



من جهتها، وجهت نائبة رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس السابق د.امثال الحويلة عتبا على أعضاء هيئة التدريس والقوائم المتنافسة في عدم الحضور في مثل هذه المؤتمرات المهمة، مؤكدة على ضرورة انقاذ الجامعة والوضع التعليمي ككل، موضحة أن الوضع بجامعة الكويت يحتاج الى وقفة جادة وحمايتها من الضياع.



بدورها، تحدثت ممثلة عن الهيئة الاكاديمية المساندة والمدرسين المساعدين عبير الرفاعي، مطالبة بمنح المدرسين المساعدين مقررات للتدريس بالفصل الصيفي، وكذلك المطالبة برفع سن التقاعد الى 75 عاما اسوة بأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن ايجاد حل لحملة الدكتوراه من المدرسين المساعدين، مطالبة بإعادة احياء لائحة ايفاد المتعلقة بابتعاث اعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة التي اعدتها جمعية التدريس والتي تمنح الهيئة المساندة الحق في استكمال دراستهم.