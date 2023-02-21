محمد راتب



أكد الموجه الفني الأول في التربية الفنية بمنطقة مبارك الكبير والفروانية التعليمية فهد العيسى أن ملتقى الموهوبين الثاني الذي تم إطلاقه في مول 360 يعد استكمالا للمرحلة الأولى التي استضافها مجمع الأفنيوز، مشددا على حرص وزارة التربية والمنطقة التعليمية على إبراز مواهب الطلبة في الفنون التشكيلية، واكتشافهم منذ الصغر ابتداء من الابتدائية لتتم المتابعة حتى المرحلة الثانوية.



وأشار خلال فعاليات معرض الموهوبين الثاني الذي يتم على يومين إلى أن العمل جار لدعم الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مبينا أن جائحة كورونا تسببت في إيقاف تدريس مادة الفنون والتركيز على المواد الأساسية، إلا أنه بعد انحسار الجائحة عادت الأمور إلى طبيعتها.



وأضاف انه كان هناك لقاء للموهوبين، واكتشاف إبداعاتهم، وإطلاق رحلة للبنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة إلى طاجيكستان، التي شهدت معرضا مشتركا ومنافسة كبيرة، مشيرا إلى الحرص على المشاركة في المسابقات الدولية في اليابان كمسابقة تصميم أجمل سيارة، إلى جانب مسابقات دول مجلس التعاون، كما نعمل على إبراز قدرات طلابنا في المناسبات الوطنية والدينية.



من جهتها، ذكرت موجهة التربية الفنية في منطقة الفروانية التعليمية شيماء البلوشي أنه بعد نجاح الملتقى الأول في الأفنيوز والذي شارك فيه 300 طالب وطالبة من الموهوبين، قامت لجنة برئاسة الموجه الفني الأول فهد العيسى باختيار 72 طالبا وطالبة للحضور والمشاركة في الملتقى الثاني، موضحة أنه في الملتقى الثالث سيتم اختيار مجموعة أقل لتمثيل الكويت في النهائي المزمع تنظيمه في قطر بعد موافقة الجهات المعنية.