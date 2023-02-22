

عبدالعزيز الفضلي



أحيت الإدارة العامة للتعليم الخاص حفلا بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت تحت رعاية وحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة د.سلمان اللافي تحت عنوان «بصمة في حب الوطن».



وتقدم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالانابة د.سلمان اللافي بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير لبلادنا الكويت، وقال في كلمته إن هذا الوطن العظيم بني بهمة أبنائه وعمّر بسواعدهم إلى أن أدام الله عزة وطننا الغالي.



وأضاف أن حب الوطن لا تصفه الكلمات ولا العبارات فهو العطاء اللامحدود وهو الكنز الذي لا يقدر بثمن، متمنيا أن يدوم الأمن والأمان في بلدنا الكويت، وشكر جميع المدارس المشاركة في الحفل وبالأخص المدارس الداعمة مدرستي الامتياز الاهلية والإخلاص الاهلية.



كما أوضح اللافي قيمة وأهمية هذا اليوم لطلبتنا وتشجيعهم على التعبير عن ولائهم لأرضهم والتعرف على الدعم والحب الذي يعبر عنه بعدة طرق مختلفة، ويشاركون جميعا في إظهار أفضل ما لديهم في التعبير عن حب الوطن من خلال فقرات شعرية من إعداد الطلبة وفقرات رقص شعبية بارتداء الملابس التقليدية الكويتية.



واختتم الحفل بجولة في معرض بصمة في حب الوطن.