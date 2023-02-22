

سامح عبدالحفيظ



رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية امس لعدم حضور الحكومة.



وقال السعدون: «النصاب لم يكتمل لأول مرة، وكذلك الحكومة بعثت برسالة تقول فيها إنه نظرا لتقدمها باستقالتها، وقبول الاستقالة بتاريخ 26 يناير فإنها تعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم (امس) والغد (اليوم)، وبالتالي ترفع الجلسة إلى الموعد المقرر في اللائحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023»



وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندا و42 فقرة.



ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د.جنان بوشهري.



ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.



ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.



ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.



وأدرج على جدول الأعمال 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار واستقالة عضو مجلس الأمة وتجريم الرشوة وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.



ومدرج على الجدول تقريران للجنة الشؤون الصحية عن المرسوم رقم 7 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع القانون بشأن إبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم، فضلا عن تقرير لجنة المرأة بشأن دراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.



ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، ومناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الأسفلت.



رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره في السعودية بمناسبة يوم التأسيس



بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.