يشارك عدد من الكتاب الكويتيين بإصداراتهم المتنوعة والمميزة في معرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ27 الذي تستمر فعالياته حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وأكد الكتاب الكويتيون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» حرصهم على المشاركة في المعارض الدولية لوضع بصمة كويتية مميزة وليساهموا في تمثيل الكويت في المحافل والفعاليات الدولية المتنوعة.

وقال الكاتب فارس عاشور إنه يشارك لأول مرة في معرض مسقط للكتاب بإصداره «بقول لكم قصة» وهو عبارة عن مجموعة قصصية متنوعة منها تاريخية وأخرى للعظة والعبرة.

وأضاف ان مشاركته في المعرض تأتي مع «دار شغف» للنشر مع مجموعة من الكتاب الكويتيين، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يضم العديد من دور النشر من مختلف الدول التي تقدم أجمل الاصدارات وأثمنها.

من جانبه، قال الكاتب عبدالملك العثمان إنه يشارك مع دار «مجرة» للنشر والتوزيع في المعرض ويقدم ثلاثة إصدارات باللغة العربية وإصدار رابع مترجم.

واضاف ان اصداراته المختلفة يحمل الكتاب الاول منها عنوان «العين بالعين» وهو عبارة عن نصوص أدبية قصيرة والاصدار الثاني «الخطاؤون» وهو عبارة عن رواية مبنية على أحداث حقيقية تدور حول سجناء في السجن المركزي في الكويت، ولها نهاية غير متوقعة، فيما بين أن اصداره «مطاريات» الذي اقتبس عنوانه من كلمة «مطار» يضم نصوصا أدبية قصيرة مقسمة الى فصول.

بدورها، أكدت الكاتبة نور الجواد حرصها على المشاركة بشكل دوري في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي يعتبر من أفضل المعارض على مستوى الوطن العربي، مبينة انها تشارك في هذا المعرض للمرة الخامسة.

وقالت إنها تشارك في جناح دار «نوفا بلس» بروايتين وهما «نجمة إيليا» و«حلم قابيل» وتتناولان الجانب النفسي الاجتماعي الإنساني.

الى ذلك، أكد الكاتب هشام العوضي ان «الشعب العماني قارئ مميز وشعب شغوف جدا بالقراءة» معربا عن سعادته بالمشاركة للمرة الرابعة في معرض مسقط للكتاب.

وبين انه يطرح ثلاث روايات في جناح دار «خطوة» المشارك في المعرض، اذ يحمل اصداره الأول عنوان «المستشفى» وهو عبارة عن قصة في الرعب والغموض، فيما جاءت روايته الثانية بعنوان «السرداب» والثالثة «في غيابة الجب».

يذكر ان فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ27 قد انطلقت فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس حيث تشارك فيه 826 دار نشر من 32 دولة من بينها الكويت.