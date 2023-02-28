وجّه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن السرقة العلمية في الأبحاث العلمية التي يقدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ضمن ملف الترقية، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل وجود سرقة علمية في الأبحاث العلمية التي يقدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ضمن ملف الترقية العلمية يعد مخالفا لقواعد الترقية العلمية في الجامعة كونه دليلا على خرق المتقدم للأمانة والنزاهة اللازمة للترقية العلمية وبغض النظر عن عدد الأبحاث المقدمة؟