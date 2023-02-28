أطلق مركز مترو الطبي، أحد أكبر وأسرع سلاسل المستشفيات نموا في الكويت، مركزه الطبي المتخصص، «مركز سوبر مترو التخصصي الطبي»، في الفحيحيل في 24 فبراير.



تم افتتاح المركز الجديد من قبل الإدارة العليا لمركز مترو الطبي، بحضور سفراء من عدة دول، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين اجتماعيين وثقافيين.



وتضمنت الفعالية الافتتاحية، التي حملت عنوان «مترو داي»، عروضا ثقافية متنوعة تمثل ولايات مختلفة في الهند، فضلا عن عروض من دول أخرى.



ويقع المركز الجديد في المبنى رقم 93، بلوك 10، شارع مكة، بالقرب من إشارة المنقف، وهو يمثل الفرع الرابع لشركة مركز مترو الطبي في الكويت، ويبشر بدخولها إلى الفحيحيل، بعد أن عزز تواجدها في الفروانية والسالمية.



وكجزء من إطلاق المركز الطبي المتخصص الجديد، تم تمديد مجموعة كبيرة من العروض الخاصة والخصومات على الخدمات الطبية المختلفة من قبل مركز مترو الطبي لمدة 3 أشهر من تاريخ الافتتاح، وتشمل: استشارة مجانية من قبل الأطباء. خصم 40% على الإجراءات الطبية، خصم 10% على فواتير الصيدلية، فحص كامل للجسم مقابل 10 دنانير، والذي يشمل اختبار سكر الدم الصائم، ونسبة الدهون، والكرياتينين، وSGPT، وحمض اليوريك، وفيتامين د، وتعداد الدم الكامل، وتخطيط القلب، وضغط الدم، واستشارات الطبيب.



ويقدم مركز سوبر مترو الطبي التخصصي الكامل، والذي سيقدم خدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الخدمات والمرافق الطبية التالية للمرضى: أمراض القلب، طب الأعصاب، جراحة المسالك البولية، الغدد الصماء، الطب الباطني، جراحة العظام، التخصيب في المختبر، التوليد وأمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، الطب العام، الصحة المهنية، وجراحات الرعاية النهارية.



كما يقدم المركز أيضا متخصصا في طب الأسنان وطب الأطفال والأنف والحنجرة وأخصائي العيون والبصريات ومركز السمع والجلدية والتجميل وإجراءات الليزر والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب ومسح ديكسا والأشعة السينية الرقمية والتنظير الداخلي وتنظير القولون والأشعة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، اختبارات بي سي ار المعتمدة من وزارة الصحة، المختبر، الصيدلة، الإسعاف وخدمات الرعاية المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، يقبل المركز جميع بطاقات التأمين، ويوفر وسائل الراحة الأخرى مثل كافتيريا وقاعة احتفالات ومواقف سيارات واسعة للزوار، إلى جانب كونه يقع في منطقة يسهل الوصول إليها من جميع أنحاء الكويت.