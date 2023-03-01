نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلا تفاعليا شاملا لأهم الشائعات الصحية المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد المجلس، في بيان له، حرصه على إعداد هذا الدليل المتضمن 33 من أهم الشائعات انتشارا لما لها من تأثير «سلبي» على الكثير من الناس.



وقال إنه حرص على كشف الكثير من الشائعات المتعلقة بصحة الإنسان وتفنيدها «لأن صحة الإنسان هي في المقام الأول ضمن أهداف المجلس»، مشيرا إلى ضرورة أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وخصوصا فيما يتعلق بالصحة.



وذكر أن الدليل يتضمن الكثير من الموضوعات، منها سمنة الأطفال وهرمونات تضخيم العضلات والعطور والمسكنات والسجائر الإلكترونية والمضادات الحيوية ونزلات البرد.