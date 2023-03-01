القاهرة - ناهد إمام



استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لخدمات الطيران» ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني بمناسبة زيارته إلى مدينة شرم الشيخ.



وفي بداية اللقاء، قدم اللواء خالد فودة التهنئة إلى بهبهاني بمناسبة الذكرى الـ 62 لليوم الوطني والذكرى الـ 32 للتحرير، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين الشقيقتين، وما يجمع بينهما من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، متمنيا للكويت الشقيقة المزيد من التطور والتقدم، ودوام الاستقرار والأمن والأمان.



من جانبه، أشاد بهبهاني بجهود اللواء خالد فودة الكبيرة، وبالتطور الهائل في البنية التحية والطرق الجديدة والكباري الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار السنوات الماضية وعودة السياحة بقوة، بالإضافة إلى تميزها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وآخرها مؤتمر المناخ والذي نال إشادة عالمية من المؤسسات الدولية وكل دول العالم. وتناول اللقاء آخر المستجدات حول قطاع الطيران، وقد أشاد بهبهاني بالتطوير الذي يشهده مطار شرم الشيخ الدولي وما يقدمه من خدمات متميزة لتسهيل الإجراءات وتوفير المزيد من الراحة للزوار والسائحين.