دارين العلي



قام فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقطع التيار الكهربائي والماء عن احدى قسائم السكن الخاص في محافظة الفروانية تحت إشراف رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي وحضور الضابط القضائي محمد غضبان النصار وبلدية الكويت ووزارة الداخلية والأمن العام.



وقد تم قطع التيار الكهربائي والماء عن العقار بالكامل سكن خاص في محافظة الفروانية منطقة إشبيلية وتحرير محضر إثبات حالة ووضع «بلوك» بناء على كتاب بلدية الكويت بعد صدور حكم مخالفة بناء وعدم التزام صاحب العقار بتنفيذ الحكم وإزالة مخالفات البناء.



وتنفيذا للمادة 41 قانون البلدية رقم 33 العام 2016 تم القطع. وأوضح دشتي انه لا تتم إعادة خدمتي الكهرباء والماء للعقار المخالف بعد القطع الا ‏بعد إزالة مخالفات البناء وبكتاب من بلدية الكويت موجه للوزارة ودفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والماء بالكامل واستخراج براءة الذمة.