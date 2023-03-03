وجّهت النائبة عالية الخالد 3 أسئلة إلى 3 وزراء، بشأن مكونات واستخدامات العشب الصناعي المستورد في الكويت، والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمـــن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية.



وجاء في سؤالها إلى وزير النفط ما يلي:



يستخدم في الأراضي والمنشآت الحكومية أو الأهلية الخاصة ما يطلق عليه (العشب الصناعي)، وتم التوسع في استخدام هذا العشب الصناعي في بعض المناطق السكنية والجهات الحكوميـــــة والخاصة، ولما كان تكوين العشب الصناعي في أغلبه من مواد كيميائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل يفحص جميع أنواع العشب الصناعي المستورد للكويت؟ وهل تأكدتم من عدم وجود أي احتمال بأن تكون المـــواد المصنوعة منه مصـــدرا محتملا للسموم المسببة للسرطان؟



كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن التقارير الفنية الناتجة عن الفحص من الهيئة العامة للبيئة.



2- ما مكونات العشب الصناعي المستــورد للكويت؟



وجاء في سؤالها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب ما يلي: زودت الملاعب الرياضية الكائنة في بعض الأراضي والملاعب التابعة للهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة بما يطلق عليه (العشب الصناعي)، ولما كان تكوين العشب الصناعي في أغلبه من مواد كيميائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مكونات العشب الصناعي المستخدم في ملاعب وأراضي الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة؟



2- ما عدد الملاعب الرياضية التابعة للهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة التي يستخدم فيها العشب الصناعي؟



3- هل فحص العشب الصناعي الموجود في الملاعب والأراضي التابعة للهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسبــــاب عــــدم الفحــــص.



4- ما سبب الاستغناء عن ملاعب العشب الطبيعي واستبداله بالعشــــب الصناعي؟



وجاء في سؤالها إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



زودت بعض الأراضي والمنشآت التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يطلق عليه (العشب الصناعي)، ولما كان تكوين العشب الصناعي في أغلبه من مواد كيميائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما عدد الأراضي والمنشآت التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي يستخدم فيها العشب الصناعي؟



2- هل فحصتم العشب الصناعي الموجود في الأراضي التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم الفحص.