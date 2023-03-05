تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» تزويد موظفيها داخل القطارات بكاميرات مثبتة في ملابسهم بعد تزايد تعرضهم لاعتداءات.



وأعلنت الشركة أمس السبت أنه يجرى اختبار عملي باستخدام الكاميرات المثبتة في الملابس في خطوط الشركة بمنطقة الغابة السوداء منذ فبراير الماضي، والتي من المقرر أن تمتد إلى مناطق أخرى.



كما أعلنت الشركة عن التخطيط لمزيد من إجراءات الحماية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لموظفي السكك الحديدية الذين يتعاملون مع العملاء. وتعتزم الشركة أيضا توسيع المراقبة عبر الفيديو في محطات القطار.



وتشغل الشركة حاليا نحو 9000 كاميرا فيديو في محطات القطار، وبحلول عام 2024 تعتزم تثبيت 11 ألف كاميرا. وتم بالفعل تثبيت ما يقرب من 50 ألف كاميرا في مقصورات ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع القطارات المحلية وقطارات الضواحي.



وبحسب بيانات الشركة، ارتفعت الاعتداءات على موظفي الشركة بنحو 21% في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وعزت الشركة نحو 30% من هذه الاعتداءات إلى تطبيق فرض ارتداء الكمامات. وتم إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في القطارات على مستوى ألمانيا الشهر الماضي.