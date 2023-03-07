مدرج على جدول أعمال المجلس، أربع رسائل واردة. جاء نصها كالتالي:



(1) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (33) عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة الثانية من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.



(2) رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين وبرغبات المرفقة بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.



(3) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقق من جميع القرارات والإجراءات التعاقدية والفنية التي أبرمتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والجهات ذات الصلة بشأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بنص الرسالة، على أن يرفع الديوان التقرير لمجلس الأمة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف.



(4) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مصاريف مشاركة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يشمل التحقيق التفاصيل الواردة بنص الرسالة.