ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ



استنادا إلى مخاطبة رسمية، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس، لعدم حضور الحكومة. وقال السعدون: يوم أمس تسلمت الرسالة التالية، بعد اتصال أيضا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتضمنت الرسالة «بصدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ونظرا لأن سموه بصدد المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023».



وأضاف السعدون: على الرغم من وجود النصاب، ترفع الجلسة إلى يوم 21 و22 مارس 2023. وعقب رفع الجلسة أدلى العديد من النواب بتصريحات ركزت على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة واختيار وزراء وفقا لمنظور الأداء وبمواصفات رجال دولة يحققون آمال وطموحات المواطنين. وفي هذا الإطار، طالب النائب ثامر السويط رئيس الوزراء بأن يختار حكومة قادرة على تحقيق مطالب الناس، مؤكدا أن هناك وزراء لا يستحقون الاستمرار بسبب أدائهم السيئ. من جهته، طالب النائب مبارك الحجرف باختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة، لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات. وقال النائب فيصل الكندري إن الحكومة السابقة كانت غير متجانسة رغم أن رئيس الوزراء حصل على دعم شعبي ونيابي غير مسبوق. من جانبه، قال النائب فارس العتيبي إن رئيس مجلس الوزراء لم يأت في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس رغم تحذيرات ومطالب النواب. وأكد النائب مهلهل المضف أن مجلس الأمة أمام استحقاقات سياسية وملفات إصلاحية تحتاج إلى إنجاز عاجل. كما طالب النائب حمد العبيد رئيس مجلس الوزراء باختيار وزراء رجال دولة لديهم القرار. وقال النائب خالد العتيبي إن سمو رئيس مجلس الوزراء ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى ولو منفردا. وأكد النائب عبدالله الأنبعي أن تعاون الحكومة مع الأغلبية النيابية في إقرار حزمة القوانين التي تلبي طموحات الشعب الكويتي سيجعلنا نمد يد التعاون معها. وفي هذا الإطار، أصدر 19 نائبا بيانا طالبوا فيه رئيس الوزراء بالالتزام بالدستور نصا وروحا وتشكيل الحكومة خلال أسبوعين أو يتحمل مسؤوليته السياسية.