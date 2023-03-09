أكد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أهمية الميكنة في تحسين ورفع مستوى جودة العمل في القطاع الحكومي والخاص، مبينا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية تستند إليها رؤية «كويت جديدة 2035» لتحسين مستوى الجودة ودفع الاقتصاد نحو تحول رقمي آمن.



وقال المستشار الفني في الجهاز د.أنور الحربي في كلمته بافتتاح مؤتمر «الميكنة مفتاح التحول الرقمي» إن التحول الهائل للتكنولوجيا الرقمية أدى لتعرض العديد من المؤسسات والشركات لمخاطر وتحديات كثيرة من خلال سعيهم نحو خلق بيئة رقمية آمنة، إذ يطمح القطاعان الحكومي والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية للتحول الرقمي الآمن.



وأضاف الحربي ان المؤتمر الذي يستمر يومين يسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه الابتكارات والمنهجيات في ميكنة التحول الرقمي وأفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات التي تواجهها جميع القطاعات في الكويت.



وأشار إلى أهمية إقامة هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة لضمان رفع درجة أعمال الميكنة وتشغيل آلي ناجح وآمن مما يؤدي إلى المزيد من الكفاءة وتخفيض التكلفة التشغيلية والقدرة على التكيف بسرعة وسلاسة مع التقنيات الحالية وإمكانية دمجها لاحقا مع التقنيات المستحدثة.



وذكر أن أهداف المؤتمر الرئيسية تكمن في التعرف على الميكنة وأهميتها في مسيرة التحول الرقمي ودفع الأداء الحكومي لتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الاستفادة من الحوسبة السحابية لتحسين سعة التخزين وكفاءته.



ويستهدف المؤتمر فئات القياديين والإشرافيين والمتخصصين في القطاع الحكومي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير الرقمي وإدارة البيانات وتحليلها إضافة إلى إدارات الموارد البشرية والخدمات المشتركة والسحابة وتخزين البيانات.