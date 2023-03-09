

أسامة أبو السعود



طالبت نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإلغاء قرار تمديد ساعات العمل السلبي الذي أضر بموظفي الوزارة بكامل قطاعاتها.



وبينت النقابة في بيان أصدرته، انها قامت بإعداد مذكرة قانونية تبين مدى بطلان هذا القرار، حيث أوردت في أحد بنودها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 200‪6 حيث والذي تضمن المادة التاسعة منه التي نصت على أن «يحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد وعدد ساعات العمل بموجب القرارات والتعاميم الصادرة منه، كما يجوز تحديد مواعيد خاصة بالاتفاق بينه وبين الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك، وكما نصت المادة الخامسة عشر من نفس القرار على التالي (تضع كل جهة من الجهات بتمييز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة عمل خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية»، الأمر الذي لم يتحقق في قرار وزير الأوقاف الأخير بتمديد ساعات العمل للفترتين الصباحية من الساعة 7 صباحا إلى الـ 2 ظهرا والمسائية من الساعة 2 إلى الساعة التاسعة.



واشار الى ان النقابة قدمت مذكرة بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على المجتمع والأسرة، كما بينت النقابة انها ستتقدم بشكوى في لجنة العرائض ضد القرار، وستبدأ في اجراءات رفع قضية ضد هذا القرار. وذكر البيان أن النقابة لن تألو جهدا في إيقاف وإلغاء هذا القرار المخالف.