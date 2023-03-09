نظم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية دورة تدريبية ضمن مشروع تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب جنيف لحقوق الإنسان في إطار اتفاقية التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة 2030. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبدالله في تصريح صحافي أنها الدورة الأولى من 3 دورات ستعقد تباعا حتى شهر أغسطس المقبل بهدف تعزيز قدرات الأعضاء وتفعيل وتعزيز دور المرأة المجتمعي، وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان.



ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من الدورة 21 مشاركا ومشاركة من حملة المؤهلات العلمية العليا ومن خلفيات سياسية وفكرية وحقوقية يمثلون مختلف الجهات في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.



بدورها، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت وعضو الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية د.هيلة المكيمي ان الدورة تهدف الى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية حقوق الإنسان ورفع القدرات النسائية.



ولفتت إلى أن الدورة استقطبت رجالا ونساء من عدة جهات ومن مختلف التخصصات كونها تنطلق من أدبيات خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن قضايا حقوق الإنسان قضية مجتمعية والمجتمع المدني مجتمع مؤثر وفاعل وهذا يعزز مكانة الكويت كدولة وجهود حكومية رسمية في تعزيز الجهود الكويتية في قضايا حقوق الإنسان.



وأكدت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعد رديفا مهما يساهم في تعزيز الدور الحكومي، مشيرة إلى أهمية الدورة وما تقدمه من محتوى يستهدف توعية المتدربين بمفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتحديدا اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «السيداو» والتي صادقت عليها الكويت.