كوكباني: الاتفاقية تتيح لـ OSN عرض محتوى HBO بشكل حصري على منصاتها

كوك: بث مجموعة أكبر من محتوى وقنوات وارنر براذرز ديسكفري إلى جانب برامج HBO



أقامت شركة المحتوى التلفزيوني الترفيهي الرائدة، OSN، أمسية مميزة احتفالا بالإعلان عن توسيع نطاق شراكتها مع وارنر براذرز ديسكفري، بما يشمل توقيع اتفاقية ترخيص حصرية تمتد لعدة سنوات مع HBO.

كان ذلك في فندق سانت ريجينس نخلة جميرا بدولة الإمارات، وذلك بحضور ممثلي الشركتين وعدد من نجوم الفن والصحافة الإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت فعاليات اليوم قد بدأت منذ الصباح من خلال حفل غداء أقامته الشركة بحضور الممثل العالمي براين كوكس بطل مسلسل Succession، أو «الخلافة» المقررعرض أولى حلقات موسمه الرابع رسميا في السابع والعشرين من شهر مارس، وذلك من خلال عرض الإعلان التشويقي للمسلسل، وأعرب كروكس بهذه المناسبة عن سعادته بالشراكة التي تؤتى ثمارها من خلال عرض مسلسلات HBO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع عرضها الأول في الولايات المتحدة.



وعقب حفل الغداء عقد مؤتمر صحافي، أوضح خلاله الرئيس التنفيذي لشركة OSN قائلا:«إن الشركة تحافظ على مكانتها باعتبارها المنصة الحصرية لعرض محتوى HBO في المنطقة، ويسرنا توسيع نطاق الشراكة الطويلة الأمد مع استوديوهات وارنر براذرز ديسكفري.



ورسخت HBO مكانتها كشركة رائدة في التجارب الترفيهية رفيعة المستوى بعد النجاح الذي حققته مسلسلاتHouse of the Dragon وThe Last of Us إلى جانب مجموعة من المسلسلات الحصرية والمميزة الأخرى.

ونتطلع إلى تقديم محتوى جديد يساهم في الحفاظ على ريادة OSN في المنطقة.



وأضاف كوكباني قائلا: «تشتمل الشراكة على التوسع في توزيع قنوات ديسكفري، بما فيها قنوات ديسكفري وتي إل سي وآي دي وديسكفري ساينس.

وتعكس الشراكة تجديد العلاقة مع وارنر براذرز ديسكفري بما يمنح OSN حقوق بث أحدث المسلسلات والأفلام الناجحة، مثل The Batman وDune وThe Matrix Resurrections وThe Suicide Squad وغيرها الكثير».







واشار الى أن OSNtv تعتزم إطلاق قناة جديدة مخصصة لسلسلة HBO الكلاسيكية بما فيها The Wire وThe Sopranos Sex And The City بحيث تعرض مختلف الأعمال التي يقدمها الاستديو، وذلك بالإضافة إلى قناة OSN Showcase الحالية والمخصصة لعرض المحتوى الجديد من.HBO



وأردف كوكباني قائلا: «إن القنوات المذكورة تعرض المسلسلات الكوميدية المفضلة مثل FRIENDS و CNN International وBig Bang Theory وستقوم OSN بتوسيع نطاق محتوى الأطفال في عام 2024 من خلال إطلاق قنوات كارتون نتوورك مع مجموعة من البرامج على مختلف منصاتها.



ومن جانبه، قال جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا: «يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع شريكنا المميزOSN، ونحرص في وارنر براذرز ديسكفري على تقديم محتوى غني ومتنوع، ويسعدنا أنه أصبح بإمكاننا الآن تمكين مشاهدي OSN من الاستمتاع بمجموعة أكبر من عروضهم ومسلسلاتهم المفضلة، مثل Succession وFRIENDS والأفلام مثل Dune والموسم الجديد Gold Rush.