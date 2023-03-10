ما المعوقات التي أدت إلى تراكم النفايات الصلبة وحالت دون التخلص منها أو إعادة تدويرها وما المدة المتوقعة للتخلص منها مع تزويدي بالخطط الموضوعة لذلك ؟



وجهت النائبة عالية الخالد سؤالين إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اتفاقية النفايات الصلبة وخدمات التنظيف. ونص السؤال الاول إلى وزير الداخلية على ما يلي: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية) التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المتقدمات المستوفيات للشروط المحددة في الإعلان عن دورة ضباط الاختصاص رقم 13؟ وما العدد المطلوب للدورة؟



2- كم عدد المرفوضات، وما أسباب الرفض وفق اللجان المختصة؟



3- ما معايير قبول الطالبات؟



4- هل فتح باب التظلمات للطالبات اللاتي لم يقبلن من المستوفيات للشروط؟



5- ما معايير ومقاييس رفض أو قبول المتقدمات داخل اللجنة؟ وما الوقت المخصص للمقابلة الشخصية؟



6- ما الشروط الصحية الجديدة التي فرضت؟ وما أسباب إضافة هذه الشروط، وتاريخ فرضها؟ وما الفاصل الزمني بين فرضها وفتح باب التقديم؟



فيما نص السؤال الثاني إلى وزير الدولة لشؤون البلدية على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- إلام آلت الخطوات التنفيذية لمشروع الاتفاقية الموقعة بين بلدية الكويت والبنك الدولي بشأن المشورة والدراسة الخاصة بتخطيط العمل للنفايات الصلبة وخدمات التنظيف في الكويت والتي تم الانتهاء منها في 2020/12/13؟



2- ما المشاريع المرتبطة بالخطوات التنفيذية وفق ما انتهت إليه الدراسة وتوصياتها؟



3- هل ترتبط الخطوات التنفيذية بمتطلبات تشريعية؟ وما التعديلات التشريعية المقترحة - إن وجدت؟



4- ما التقييم الحالي لوضع النفايات الصلبة في الكويت؟ وما أنواعها وأماكن تجميعها أو وسائل التعامل معها؟ وما تكلفة ذلك على المال العام؟



5- ما المدة المتوقعة للتخلص من النفايات الصلبة المتراكمة؟ مع تزويدي بالخطط الموضوعة لذلك وفق جدولها الزمني.



6- ما المعايير البيئية المعتمدة للتخلص من النفايات الصلبة؟ وما مدى تأثيرها على الصحة والبيئة بشكل عام؟



7- ما خطط إعادة تدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها أو تصديرها؟



8- جدول يتضمن المخالفات البيئية التي حررت أو صدرت بشأنها تقارير بخطورة وضعها منذ تاريخ 2018/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



9- ما المعوقات التي أدت إلى تراكم النفايات الصلبة وحالت دون التخلص منها أو إعادة تدويرها؟