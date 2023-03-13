عبدالعزيز البابطين: قمنا بتنفيذ خطتنا الإستراتيجية لنقل تجارب العملاء إلى مستوى متطور غير مسبوق

طوّرنا منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا على مختلف الصعد وعززناها رقمياً لتزويد عملائنا بأفضل تجربة بالسوق

شراكتنا مع My Rateb عبر «Ooredoo business» هي الخطوة الأولى نحو تقديم مفهوم الخدمات المالية عبر الموبايل

النتائج المبهرة هي دليل على القيادة الفعالة والإستراتيجيات المبتكرة التي تقدمها الشركة لعملائها والتي تستهدف الارتقاء بخبراتهم



عقدت مجموعة Ooredoo الكويت وهي الشركة الرائدة في تقديم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، اجتماعها السنوي في 9 مارس 2023 لتختتم عاما من النتائج المتميزة التي دفعت الشركة نحو آفاق جديدة.



وكانت Ooredoo قد سجلت زيادة في الإيرادات الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 620.3 مليون دينار في عام 2022، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار في عام 2021 مع ارتفاع قاعدة عملاء الشركة إلى 24.7 مليون عميل.

هذه النتائج المبهرة هي دليل على القيادة الفعالة والاستراتيجيات المبتكرة التي تقدمها الشركة لعملائها، والتي تستهدف الارتقاء بخبراتهم من خلال شبكة رقمية مبتكرة مع تزويدهم بمنتجات وخدمات حصرية مصممة خصيصا لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: لقد كان عام 2022 عاما من النجاحات المذهلة لشركتنا حيث قمنا بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية لنقل تجارب العملاء إلى مستوى متطور غير مسبوق، لقد تركزت استراتيجياتنا حول عملائنا وتجربتهم المباشرة وعلاقتهم مع علامتنا التجارية لفهم احتياجاتهم ومطالبهم بشكل أفضل.

لقد طورنا منتجاتنا، خدماتنا وعروضنا على مختلف الصعد وعززناها رقميا لتزويد عملائنا بأفضل تجربة في السوق.

وقد ساهم الحرص والمثابرة من قبل كل فرد في Ooredoo الكويت على دعم نمونا ومساعدتنا ليس فقط على تلبية التوقعات بل وتخطيها أيضا.



وتابع: لقد أخذنا على عاتقنا ترقية وتعزيز جميع جوانب عملياتنا، خدماتنا وبنيتنا التحتية من أجل هدف واحد ألا وهو تزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة مع دمج رقمي شامل لبنيتنا التحتية ليس فقط من أجل اكتساب ميزة تنافسية في السوق ولكن أيضا لضمان الحصول على رضا عملائنا وتلبية احتياجاتهم.



وختم البابطين كلمته قائلا: عند النظر إلى التقنيات المالية وتطورها المستمر وزيادة الطلب عليها عالميا، فإننا في Ooredoo الكويت نفتخر بكوننا أول شركة اتصالات في الكويت تعلن وتطلق خدمة Apple Pay للدفع على تطبيق Ooredoo مضيفا: إن شراكتنا الأخيرة مع My Rateb عبر «Ooredoo business» هي الخطوة الأولى نحو تقديم مفهوم الخدمات المالية عبر الموبايل لعملائنا.

ستظل Ooredoo الكويت دائما في طليعة الشركات التي تتطلع إلى الابتكار الرقمي وإدخال التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها وإثراء أسلوب حياتهم الرقمي سريع التطور.



عام من التطور والازدهار



طورت Ooredoo الكويت علامتها التجارية وشعارها الجديد لتركز بشكل أكبر على المساهمة في النمو والتقدم الإنساني، وهو ما يعكس التزام الشركة بمواصلة التطور والنمو دون توقف.

يركز شعار «طور عالمك» على مواصلة دفع العملاء والموظفين إلى التطور - سواء بخطوات بسيطة أو بخطوات ضخمة - لقد أخذت الشركة على عاتقها زيادة تعزيز كل جانب من جوانب عملياتها وأعمالها لتقديم خدمة أفضل لعملائها مع توفير حلول مصممة لعملائها، وفي الوقت نفسه مكافأتهم بتجربة لا تضاهى من خلال منصة رقمية مبتكرة، لقد انطلقت الهوية الجديدة لـ Ooredoo بنفس الروح والشغف الذي تحتفل به الشركة وهو ما يؤثر في توجهاتها وتطلعاتها.



ويمكن مفهوم «طور عالمك» العملاء من اتخاذ الخيارات التي تناسبهم، كما يزودهم بحلول تسهم في نقل تجاربهم إلى مستوى أعلى من التقدم والنمو.



وبالنسبة لـ Ooredoo الكويت، فإن هذا الأمر يعني الاستمرار بالاستثمار في الشبكات لتوفير خدمات اتصال سلسة للعملاء بغض النظر عن أماكن تواجدهم، والاستمرار في ترقية تجربتهم عبر تقديم أفضل المنتجات والخدمات.



وتدعم شبكات Ooredoo المتطورة إنترنت الأشياء وتحليل البيانات من خلال خدمات 5G.



وتوفر تطبيقات Ooredoo تجربة رقمية كاملة وتطبيقات للخدمات المالية عبر الموبايل التي تطرح مجموعة جديدة من الخدمات لاسيما للمجتمعات التي لا تتعامل مع البنوك.



ولخدمة عملائها بشكل أفضل، تستثمر الشركة أيضا في موظفيها، وتدعم قياداتها الشابة، فضلا عن جذب الجيل الجديد وتطوير مهاراته. تهدف Ooredoo إلى أن تصبح الوجهة المفضلة للعمل في كل الأسواق من خلال تطوير بيئة عمل مؤسسية تمتاز بالمرونة وبالتركيز على روح العمل كفريق.



شركاء في النجاح



لقد طورت «Ooredoo business» وهي الخدمات التكنولوجية الأكثر ثقة لحلول الأعمال نفسها، لتصبح منصة متكاملة لجميع احتياجات الأعمال ولدعم أصحاب الشركات الذين يحرصون على النجاح وإحداث تأثير عبر منتجاتهم وخدماتهم.

تدرك «Ooredoo business» احتياجات هذه الشركات وأصحاب الأعمال، ولتعزيز هذه الميزة التنافسية، أطلقت «Ooredoo business» حلول شامل المتكاملة، حيث تعتبر بمنزلة القطعة المفقودة لجميع احتياجات أصحاب الأعمال، إذ إنها تزودهم بحلول مطورة تمكن الشركات من إدارة أعمالها بكل سهولة ويسر، أتمتة المهام اليومية، والتمتع بخيارات دفع مرنة، والأهم من ذلك، البقاء على تواصل دائم بالفريق من خلال أفضل شبكة لضمان استمرار العمليات التجارية دون انقطاع.



ومن الخدمات التكنولوجية الأخرى التي أطلقتها Ooredoo business بالشراكة مع شركة إريكسون هي حلول «IoT Accelerator Connect» التي تهدف إلى تبسيط عمليات الشركات وتسهيلها، وهي حل متقدم في مجال التحول الرقمي.

لقد أصبحت المصطلحات الشائعة في مجال الأعمال مثل «معقد»، «غير واضح» و«مضيعة للوقت» من الماضي مع حلول IoT Accelerator Connect التي تعتبر قفزة إلى الأمام في النظام البيئي الرقمي.

لقد أصبح بالإمكان الدخول بكل سهولة إلى الخدمات وبضغطة زر واحدة فقط. من وجهة نظر الشركات، فإن هذه الخدمة تسهم في تسهيل وتوفير التكاليف خاصة للمؤسسات التي تبحث عن باقات موحدة للخدمات بحد أدنى من الصعوبات والتعقيدات.

يمكن توصيل الأجهزة في أي وقت وبمنتهى الأمان مع وحدة إنترنت cellular IoT - الجاهزة لتوصيل الاشتراك بالشبكة التي يختارها العميل على الفور، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحل يجعل من السهل توصيل الأجهزة بالسحابة.



ويمكن لعملاء Ooredoo business الاتصال بسهولة بالنقاط النهائية التي تتيح لهم الدخول إلى بياناتهم وإدارة البيانات ذات الصلة بأعمالهم بشكل أفضل.

كما أبرمت Ooredoo الكويت شراكة مع إريكسون (NASDAQ: ERIC) لتطبيق فوترة إريكسون عبر شبكتها. أتاح نظام الفوترة المطور الاستفادة من خدمات 5G الثورية عبر شبكة Ooredoo الكويت ودعم تطوير استراتيجيات تسويق تنافسية لمجموعة متنوعة من منتجات 5G.



كما بذلت Ooredoo business، بالشراكة مع Cisco، جهودا حثيثة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إقامة ورش عمل وتسليط الضوء على هذه الأعمال.

تتيح ورش العمل التفاعلية لأصحاب الأعمال التعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات المتعلقة بحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها.

وتأتي ورش العمل ضمن جهود Ooredoo business لمساعدة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة وعيهم ومعرفتهم ما يسهم في تحقيق أهداف الشركات وزيادة درجة الولاء والثقة بين عملائهم.



جهوزية Ooredoo خلال كأس العالم



ساهم تطوير المنتجات، العروض، الخدمات والشبكة في إثبات جهوزية الشركة لاستضافة أول بطولة كأس عالم على الإطلاق في المنطقة في قطر ولتلبية احتياجات الملايين الذين حضروا.

أعلنت الشركة مؤخرا بصفتها المشغل الرسمي للاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لكأس العالم FIFA قطر 2022، عن أرقام الطلبات التي تلقتها على شبكتها من قبل الملايين الذين حضروا حتى نهاية ربع النهائي خلال المباريات في الملاعب المزودة بتقنية 5G، والتي من ضمنها 699 تيرابايت من البيانات و9.8 ملايين مكالمة صوتية كما رحبت الشركة بـ 1.3 مليون ضيف على شبكتها من خلال خدمات التجوال.

كل هذا نتيجة الإرادة المطلقة والمندفعة للتطوير والتحديث عن طريق زيادة قدرة ومرونة الخدمة، بالإضافة إلى تحديث الشبكة الأساسية وإضفاء الطابع الافتراضي عليها من خلال بناء مراكز بيانات «الاتصال السحابي» المتطورة وإجراء عمليات تدقيق متعددة للشبكة والمحاكاة لضمان توصيل خدمات أكثر مرونة وكفاءة.



مكافأة العملاء من خلال Ooredoo Surprise



وفي الكويت، تمهد Ooredoo الطريق لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة ولمشاركة هذه الخدمات المتطورة، أصرت Ooredoo الكويت على خدمة عملائها ومكافأتهم أولا على ولائهم للعلامة التجارية، حيث قدمت لهم Ooredoo Surprise فرصة الفوز بتذاكر لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022.

لقد تمت بلورة مفهوم Ooredoo Surprise في الأساس كطريقة لمكافأة عملاء Ooredoo بجوائز قيمة على التزامهم وولائهم خلال أغسطس الماضي، وأيضا كمنصة للتعريف بعلامة Ooredoo التجارية ورفع مستوى الوعي بها، وزيادة التفاعل بين Ooredoo وعملائها على مدار العام مع تشجيع العملاء الآخرين على الانضمام إلى شبكة الموبايل الأحدث في المنطقة.



وكانت Ooredoo الكويت أول شركة في الكويت تسهل وتتيح لعملائها فرصة حضور كأس العالم، من خلال التذاكر الرسمية لكأس العالم، سواء عن طريق حملات Ooredoo Surprises التي تمت الإشارة إليها سابقا أو من خلال إنفاق أي مبلغ لإعادة شحن أو تسديد فواتيرهم عبر تطبيق Ooredoo الذي يؤهلهم تلقائيا للدخول في السحب والفوز.



ومع اقتراب نهائيات كأس العالم قطر 2022، أرادت Ooredoo الكويت تقديم تجربة الحماس الذي يصاحب هذه البطولة العالمية لعملائها من خلال تقديم 100 ميجابايت من الإنترنت مجانا لهم من أجل خدمات التجوال. تأتي هذه الهدية المجانية من Ooredoo لتلبية توقعات عملائها ولضمان استمتاعهم بتجربتهم على شبكة الاتصالات الفريدة من نوعها.

وقد امتدت صلاحية هذا العرض من 19 نوفمبر ولغاية 19 ديسمبر حتى المباراة النهائية لكأس العالم، لجميع عملاء Ooredoo الكويت الذين حضروا إلى قطر في ذلك الوقت.



بطولة Ooredoo لكرة القدم



هذا ليس كل شيء، فقد قررت شركة Ooredoo، الشريك التكنولوجي الموثوق به للأعمال، كسر المفاهيم التقليدية لأنشطة الأعمال التجارية من خلال إطلاق بطولة Ooredoo لكرة القدم.

وقد فتحت Ooredoo business المجال لعملائها من الشركات من مختلف المجالات العامة والخاصة، للمشاركة في مباريات تنافسية في كرة القدم. وقد جاء المشاركون من جميع القطاعات مثل القطاع المصرفي، قطاع التجزئة، قطاع الإلكترونيات، القطاع النفطي وغيرها.



وجهت Ooredoo business الدعوة إلى جميع الجهات للمشاركة في البطولة لحضور قرعة البطولة في المقر الرئيسي للشركة للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم والاطلاع على مواجهات دور المجموعات، الأمر الذي ساهم في دخول الشركات في أجواء البطولة قبل انطلاقتها.



وانطلقت البطولة بمشاركة 16 فريقا تمثل الجهات المشاركة في البطولة يوم 16 أكتوبر 2022، على ملعب مدرسة دسمان ثنائية اللغة، وانتهت في 29 من الشهر نفسه، وقد حصل أصحاب المركزين الأول والثاني على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم في قطر.

أتيحت الفرصة للحاضرين في هذه المباريات للفوز مع Ooredoo business من خلال السحب عند انتهاء المباريات، وكجزء من مكافأة العملاء المتفاعلين مع العلامة التجارية لقد كان الكل رابحا مع Ooredoo business، وتم منح جوائز لأفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل هداف في الحفل الختامي الذي أقيم أيضا في المقر الرئيسي لـ Ooredoo الكويت مع عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت والذي حضر لإلقاء التحية على الفائزين ومكافأتهم.



وفي ظل اشتعال الحماس وارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم قطر 2022، حرصت Ooredoo على الرد على المكالمات.

كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع ومنح الجميع الفرصة للاستمتاع بهذا الحدث.



ورعت Ooredoo الكويت فعالية نادي الإدارة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وتضمنت العديد من الفعاليات الترفيهية للطلبة المحبين لكرة القدم، كما تم إجراء سحب على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم بالإضافة إلى جوائز وهدايا أخرى.

في الوقت نفسه، قامت الشركة بإعداد ركن خاص بها يحمل شعار FIFA في مول الحمراء في مدينة الكويت، ما منح العملاء فرصة اختيار المباريات التي يرغبون في حضورها مع الاستفادة من العروض الحصرية والمصممة خصيصا لهم بالإضافة إلى العروض الترويجية على كل خدمات Ooredoo.



وانتهى أروع حدث في المنطقة، وهو حدث لا ينسى، حيث أقيم كأس العالم FIFA للمرة الأولى على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط «كأس العالم FIFA قطر 2022»، وقد تزامن ذلك مع قيام Ooredoo بتطوير وتحسين بنيتها التحتية لاستيعاب ملايين الحاضرين وتقديم خدمات رقمية متطورة وأقوى شبكة اتصالات، لتلبية احتياجاتهم وتزويدهم بالعروض والفرص الحصرية، وفي Ooredoo الكويت، ستبقى الأولوية للعملاء سعيا لتزويدهم بأفضل الخدمات والتجارب الاستثنائية على شبكة «مطورة» لا مثيل لها.



الحرص على الارتقاء بتجارب العملاء



Ooredoo الكويت في سعي دائم للتطوير ومن هذا المنطلق، ولذلك حرصت الشركة على اعتماد «قنوات الاتصال الشاملة والمتعددة» التفاعلية التي تدمجها مع Ooredoo IT Landscape.



وتقديراً لموظفيها باعتبارهم الأصول الرئيسية داخل الشركة، أقامت Ooredoo الكويت برنامجا تدريبيا لفرق مراكز خدمة العملاء من خلال مبادرة «Premium Call Boot-Camp» وهو برنامج تدريبي لمدة عام مصمم للاستثمار في كفاءاتهم حيث يصنف الموظفين وفقا لأدائهم، ويساعد الآخرين على التطور داخل فرقهم.



وفي طريقها نحو التحول الرقمي، حددت Ooredoo الكويت استراتيجيتها الرقمية من خلال قنوات اتصال رقمية قوية وفعالة، ولإظهار تطوير بنيتها التحتية الرقمية بغرض تقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لضمان تلبية جميع استفسارات العملاء ونيل رضاهم.

وقد تم تكريم هذه المساعي في مجال تطوير وتحديث مفاهيم تجربة العملاء من قبل «جوائز مؤسسة المستقبل» لإنجازات الشركة الاستثنائية في برنامج تحديث البنية التحتية لمراكز الاتصال.

هذه الجائزة هي تجسيد ملموس لاستراتيجيات Ooredoo الهادفة إلى جودة الخدمة، تقديم عروض حصرية وفعالة بالإضافة إلى تمتعها ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطورا في المنطقة، كل ذلك بهدف منح العملاء أفضل تجربة خدمة عملاء وضمان ولائهم ومكافأتهم بطرق لا يمكن للمنافسين الوصول إليها.



وتأتي هذه القفزة الهائلة من النجاحات كنتيجة لتسخير الحلول المستقبلية التي تضيف قيمة فريدة لحياة عملائنا وذلك عبر: تقديم خدمات فعالة ومتكاملة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، استقبال ملاحظات العملاء بكل سهولة لضمان تلبية استفساراتهم ونيل رضاهم، مراعاة الاهتمام الشخصي عند التواصل مع العملاء مع ضمان الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم: إثراء تجربة العملاء بخدمات مخصصة لتلبية احتياجاتهم من خلال معالجة تحليل المشاعر لـ 100% من التفاعلات، تقديم chat-bot للرد على استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم بسرعة.



Ooredoo الكويت في سعي مستمر وثابت للنمو والتطور



إن الارتقاء بحياة عملائنا هو دائما في مقدمة اهتماماتنا، بحيث نضمن ليس فقط تلبية جميع احتياجاتهم وتوقعاتهم وإنما تجاوزها أيضا. وأثناء ذلك، تعمل Ooredoo الكويت على مدار الساعة لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وشبكتها لضمان عمليات أكثر سلاسة وفعالية، كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أخذت على عاتقها تقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية.

أثناء العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية في الكويت للدعم والمساعدة في تحويل الكويت إلى دولة أكثر تطورا رقميا بما يتماشى مع رؤية «الكويت الجديدة 2035».



تطوير خدمات 5G



تواصل Ooredoo الكويت جهودها من قبل فرق التكنولوجيا والشبكات والتي يتم دعمها بشكل مباشر من قبل الإدارة العليا لتطوير خدمات 5G، حيث تمكنت الشركة من إطلاق أكثر من 2400 برج 5G في جميع أنحاء الكويت، كما أنها كانت أول مشغل في المنطقة ينشر خدمات 5G على الطيف الترددي المنخفض.

وقد أدى ذلك إلى ضمان تغطية أوسع وأشمل لخدمات 5G في جميع المناطق السكنية في الكويت، الشاليهات، المزارع والجزر. علاوة على ذلك، واصلت Ooredoo الكويت توسيع نطاق الألياف الضوئية إلى غالبية مواقعها لضمان حصول العملاء على تجربة أفضل، وتحسين الأداء، فضلا عن انخفاض تكاليف التشغيل.



نظرة مستقبلية إيجابية وقوية لعام 2023



لقد تم اعتماد شعار «طوّر عالمك» من قبل إدارة وعائلة Ooredoo الكويت. ولقد كانت النتائج والإنجازات رائعة للعلامة التجارية وساهمت في ارتقائها نحو آفاق جديدة، كل هذا يأتي نتيجة للجهود المتفانية التي يبذلها كل فرد من أفراء عائلة Ooredoo للتأكد من نيل رضا العملاء بكل أطيافهم لضمان تفاعلهم الايجابي مع الشركة. وإيمانا منها بهذه الاستراتيجية تأمل Ooredoo الكويت أن يكون العام المقبل عاما رقميا وأكثر ابتكارا.