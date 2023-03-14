أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس الاثنين أهمية تعزيز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون. جاء ذلك في لقاء جمع البديوي مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن د.عيد الشلوي في مقر الأمانة العامة بالرياض بحسب ما ذكره بيان صادر عن الأمانة. وجرت في اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجهات قادة دول المجلس.



من جهته، قدم الشلوي التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون، متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح.