

أقامت سفارة الكويت لدى جمهورية قبرص حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير شارك فيه حشد كبير من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية القبرصية.



وقالت السفارة في بيان إن سفير الكويت لدى قبرص عبدالله الخرافي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار العقود السابقة، مشيرا إلى ما يتمتع به البلدان من علاقات صداقة مميزة «مبنية على الاحترام والتقدير والتفاهم والثقة المتبادلة».



وأعرب عن خالص التقدير للحكومة القبرصية السابقة عن الجهود والتعاون المثمر الذي قدمته من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى سرعة استجابة الحكومة القبرصية في تقديم التسهيلات الجوية اللازمة لدعم الجسر الجوي الكويتي للمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة أخيرا. من جانبه، أعرب ممثل الحكومة القبرصية الجديدة وزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيو عن أطيب تهاني وتبريكات الرئيس القبرصي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللكويت وشعبها، متمنيا استمرار الرخاء والاستقرار للكويت وشعبها.