أعلنت نقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موقفها الثابت بجانب مطالبات الموظفين بالسماح لهم باستكمال دراستهم العليا دون التفرغ الكامل الذي يضر بالموظف وما يترتب عليه من خصومات مالية.



وأشارت النقابة في بيانها الصحافي إلى أن طبيعة الدراسات العليا قائمة على البحث العلمي، الأمر الذي لا يستدعي التفرغ الكامل وبالتالي يستطيع معه الموظف أن يوفق بين عمله ودراسته وتستغرب النقابة الاستمرار والتمسك بهذا القرار التعسفي من قبل وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.



وذكر البيان إن كان هناك حل معمول به في السابق أن للموظف في السنة إجازة اداء اختبارات 45 يوما تخصم من يوميته وبعدها لأسباب لا نعلمها تم وقف هذا القرار الذي كان متنفسا للموظفين ليستكملوا دراستهم وهم يشعرون بالأمان من ناحية مستقبل المؤهل العلمي فيتم معادلته واعتماده من دون عناء أو لجوء الى القضاء وتحمل أعباء مالية إضافية.‏