أشاد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة د.يعقوب التمار بالتوصيات والقرارات الصادرة عن الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب في الجزائر.



وقال التمار الذي ترأس وفد الكويت في الدورة التي اختتمت أعمالها في الجزائر العاصمة في تصريح لـ «كونا» إن الدورة شهدت مشاركه فعالة أثمرت عن 25 بندا تمت المصادقة عليها في مقدمتها مقترح إنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس فقدان المناعة المكتسبة.



وأضاف التمار أن مثل هذه الاجتماعات التي يتم خلالها التعاون المتبادل وتبادل الخبرات «مهم جدا» للارتقاء بالأداء الصحي في البلدان العربية.