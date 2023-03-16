أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية بالتكليف طراد العنزي عن تنظيم المعرض الثقافي الأول لإصدارات إدارة الثقافة الإسلامية، وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة للريادة في العمل الإسلامي، وتأكيدا لمنهجيتها في التفرد والتميز والإبداع الداعم لرسالتها الثقافية، مشيرا إلى حرص إدارة الثقافة الإسلامية على التزامها الدائم بتسيير مجموعة من الآليات المتكفلة بغرس القيم واستشراف الفضائل والسعي إلى مواكبة روح التجديد والابتكار في الطرح والمضمون، ومحاولة ربط المسلم بمصادر المعرفة الصحيحة القادرة على تقديم رؤية مستنيرة على هدي من الكتاب والسنة وإيجاد بدائل ثقافية وفكرية رائدة تدعم التوجه التنموي للإدارة ومحاولة استثمار جميع الوسائل المحققة لغايتها في صناعة المناخ الثقافي الإسلامي.



جاء ذلك في افتتاح الملتقى الثقافي الأول الذي تقيمه إدارة الثقافة الإسلامية في الدور الأرضي في الفترة من 13 حتى 16 الجاري، وذلك بغرض توزيع إصدارتها المكتوبة والذي تمثل بمجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية ضمن استراتيجيتها المعنية بنشر الإصدارات الثقافية، كأحد أهم حلقات الشراكة الجماهيرية.



ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الثقافة الإسلامية خالد العمر ان الإدارة حققت رغبات شريحة القراء من خلال اتباع التنوع المطلوب عبر الكتب المعروضة لتحمل حقولا معرفية وفكرية جديرة بملء مساحات كبيرة من الوعي لدى الجمهور ومن هذا المنطلق أنت فكرة إقامة المعرض لاسيما أن ذلك يعكس جهود العاملين بالإدارة من خلال حصر جميع إصدارات الثقافة الإسلامية من عام 2014 حتى عام 2020، موضحا ان المعرض يحتوي على ستة أقسام قسم القرآن الكريم وقسم الأحاديث النبوية الشريفة وقسم السيرة النبوية الشريفة وقسم البرنامج السماعي على الأقراص الممغنطة إضافة إلى قسم إصدارات الكتب من الشؤون الثقافية. وأضاف العمر: إننا نسعى من خلال الملتقى لتوزيع الإصدارات بالمجان دون مقابل لتعم الفائدة المرجوة لجميع الفئات العمرية من زوار المعرض الذين توافدوا في الأيام الأولى لطلب إصداراتنا المتميزة، والتي لاقت رواجا واسعا بين زوار المعرض.