

الرياض - خالد المصيبيح



بلغت فرق الاتحاد والهلال والنصر والوحدة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تجاوزها فرق الفيحاء والفتح وأبها والباطن في الدور ربع النهائي ليلتقي الاتحاد مع الهلال في جدة والنصر مع الوحدة في الرياض.



وكان الاتحاد أول المتأهلين بعد تجاوزه الفيحاء بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ويدين الاتحاد في تأهله لحارس مرماه البرازيلي جروهي الذي تمكن من التصدي لركلتين.



وفي مكة بلغ الوحدة الدور ذاته بعد تجاوزه الباطن 2-1 مسجلا إنجازا له بوصوله لهذا الدور بعد سنوات على الرغم من انه يحمل لقب أول بطل لهذه المسابقة عندما حققها عام 1957.



وفي الرياض لم يجد النصر صعوبة في التأهل عندما فاز على ضيفه أبها 3-1 وضرب موعدا مع الوحدة في الدور نصف النهائي. وكان الهلال آخر المتأهلين بعد أن تجاوز ضيفه الفتح 3-1 ليرد الهلال اعتباره من الفتح الذي فاز عليه قبل عشرة أيام في الدوري.