يقدم الشيخ د.محمد الحمود النجدي جملة من المقترحات التي تساعد على تهيئة النفس والبيت والمسجد لاستقبال شهر رمضان، بدأها بالإنسان نفسه ثم البيت ثم المسجد.



فيقول: على الإنسان أن يعزم على التوبة من الذنوب والخطايا في شهر التوبة والمغفرة والرحمة فأبواب الجنان مفتوحة وأبواب الجحيم مغلقة، والشياطين مقيدة، فمن لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم يطلب رضا الله تعالى فيه فمتى يطلبه؟. كما على المسلم إخلاص العمل لله عزّ وجلّ في هذا الشهر المبارك واحتساب الأجر من الله تعالى في الصيام والقيام وقراءة القرآن، كما عليه استشعار نعمة الله سبحانه علينا بقدوم هذه المواسم المباركة علينا ونحن على قيد الحياة، والعلم بأن رمضان ميدان المنافسة على الخيرات الكثيرة المتنوعة كالرحمة والمغفرة والدرجات والحسنات وإجابة الدعوات والعتق من النار. كذلك عليه إعداد المصحف الخاص به والمكان المناسب الهادئ ومحاولة التفرغ والانقطاع فيه كل يوم عن الشواغل للتلاوة والقراءة والتدبر، مع اختيار كتاب من كتب التفسير المختصر كتفسير السعدي أو زبدة التفسير أو أيسر التفاسير للجزائري.



وأضاف: ومما ذكره بعض أهل العلم أن يخصص الإنسان لنفسه تلاوتين في رمضان: الأولى تلاوة تدبر بقراءة جزء واحد كل يوم بتدبر ويقف عند عجائبه وآياته، والثانية: تلاوة أجر وثواب بقصد الختمة وابتغاء الأجر والثواب، كما على المسلم تعويد النفس على الدعاء ورفع اليدين في الزمان الفاضل والوقت المستحب ووقت الصيام مما يستجاب فيها الدعاء، وكذلك الثلث الأخير من الليل. وأن يعود النفس على الجلوس في المسجد أدبار الصلوات وخاصة صلاتي الفجر والعصر للاستفادة من الوقت بالقراءة.



كما على المسلم تعويد النفس على الصدقة والعطاء وإفطار الصائمين وإطعام الفقراء والمساكين والحرص على مضاعفة العمل الصالح فيه بالاستماع الى الدروس في المساجد وما يسر له من دروس نافعة في الفضائيات وكذلك الأشرطة وغيرها كما عليه التهجد في رمضان وبعد رمضان ولو بركعتين.



في البيت



وعليه توفير المصحف وحامل المصاحف لجميع أفراد الأسرة لتشجيعهم على القراءة والتلاوة في شهر القرآن، وتخصيص مصلى في المنزل لصلاة أهل البيت فيه وقراءتهم للقرآن وهو من السنن المهجورة، كما يجب التحدث مع افراد الاسرة صغارا وكبارا عن رمضان وفضله وأحكامه وأعماله وكيفية الاستعداد له بالنية والقول والعمل.



كما يجب العزم على مقاطعة ما تبثه وسائل الإعلام الهابطة في رمضان والإعراض عن مشاهدة المسلسلات والأفلام وما فيها من نساء متبرجات ومناظر مخلة بالآداب الشرعية منافية لحرمة الشهر الفضيل.



وفي البيت أيضا توزع الأعمال المنزلية بين أهل البيت حتى تجد ربة المنزل وقتا للطاعة والعبادة ونيل الأجر.



كذلك تنسيق برامج الزيارات العائلية لئلا يذهب وقت رمضان بالسهر والحديث فيما لا ينفع وتضيع الليالي سدى، ومحاولة اعداد رحلة عائلية للعمرة وحث الأهل والأولاد على الاعتكاف في المسجد القريب من البيت.



كذلك المشاركة في إعداد طبق يومي يتصدق به أو يهدى للجيران والأصدقاء وعمل مسابقة في حفظ أحاديث كتاب الصيام.



المسجد



وحول ما يجب أن يقدم في المسجد قال د.النجدي: على الإمام ان يجتهد في المواظبة على مسجده بالقيام بجميع الفروض طيلة ايام الشهر والحرص على إسماع المصلين كتاب الله وتذكيرهم بالمواعظ والدروس، كما يجب الاهتمام بإصلاح وإعداد كل مرافق المسجد من تكييف أو تدفئة وإنارة داخلية وخارجية وصيانة لدورات المياه وتنظيفها وما يلزم تغييره من الفراش والسجاد والاهتمام بالطيب والبخور وفحص مكبرات الصوت الداخلية والخارجية وغير ذلك.



كما يجب حث اهل المسجد على اطعام الطعام والتبرع للمشاريع الخيرية وكفالة اليتيم وبناء المساجد وطباعة المصحف وحفر الآبار وغيرها.



وكذلك استضافة العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى المسجد لإلقاء الدروس والمواعظ والإجابة على أسئلة المصلين وإعداد المسابقات لجماعة المسجد وتخصيص لجنة من شباب المسجد لإعداد وجبة افطار الصائمين وتوزيع الكتب والشرائط النافعة وإعداد برامج للجاليات والحرص على ختم الإمام القرآن في صلاته ولو ختمة واحدة في صلاة التراويح والقيام.