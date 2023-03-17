

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة «أسس» القابضة عبدالمحسن المشعان أن مجلس إدارة الشركة اعتمد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت الشركة ربحا صافيا بلغ 1.12 مليون دينار، بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي الربح نحو 1.39 مليون دينار.



وأضاف أن القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2022 بلغت نحو 122 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بمقدار 121 فلسا للسهم، أي بزيادة قدرها فلس واحد للسهم، وما نسبته 1% تقريبا، كما بلغت ربحية السهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 10.68 فلوس للسهم، بالمقارنة مع 2021 حين بلغت 13.27 فلسا للسهم. وفي ضوء نتائج الشركة للعام الماضي، قال إن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 8% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 8 فلوس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.