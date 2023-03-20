

عبدالله قنيص



أحال رجال مخفر جنوب السرة امس إلى النيابة العامة ملف قضية اتهام موظف مصري في قصر العدل إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التلاعب في قيمة طوابع المعاملات وتسريب معلومات تخص جهة عمله وأرفق في ملف الإحالة عدة معاملات وضعت عليها طوابع مزورة وأخرى وضعت عليها طوابع تقل عن الرسوم المستحقة، فيما اعترف الوافد أمام رجال المباحث بالتلاعب.



وكانت معلومات وردت عن أن موظفا في قصر العدل يدعي «ع» يقوم بالتربح من جهة عمله وانه يقوم بوضع طوابع مستخدمة وأخرى مزورة ويتحصل على قيمتها، وعليه تم عمل التحريات والتي أكدت صحة المعلومات وعليه تم ضبط الموظف داخل محل عمله في قصر العدل والانتقال إلى مسكنه في الفروانية والتحفظ على المعاملات التي أنجزت بواسطته.