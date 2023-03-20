بشرى شعبان



أقامت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «مسرح كالد للمواهب» الحادي عشر للعام 2023 برعاية بنك الكويت الوطني في الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث شاركت أسر الطلبة من عدة مدارس في الاحتفال بمواهب وقدرات أبنائهم من خلال تقديم الطلبة عروضا على المسرح كقراءة الشعر والغناء والتمثيل والعزف.



شارك في هذه الفعالية طلبة من ثماني مدارس هي: مدرسة دسمان ثنائية اللغة، مدرسة المعرفة النموذجية، مدرسة أم هاني لذوي الاحتياجات الخاصة، مدرسة السديم النموذجية، مدرسة أكاديمية الحضارات العالمية، مدرسة منارات، مدرسة جون الكويت ومدرسة الكويت الإنجليزية.



كما قامت لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانة القديرة الهام الفضالة، المخرج يوسف الحشاش، والمخرج يعرب بورحمه، والملحن الموسيقار د.يعقوب الخبيزي باختيار الفقرات الفائزة:



المراكز الثلاثة الأوائل: كانت من نصيب فقرة أغنية كورال جماعية من مدرسة الكويت الإنجليزية والتي حازت المركز الأول، بينما فازت مدرسة جون الكويت النموذجية بالمركز الثاني عن فقرة مشهد تمثيلي (الأم جنة)، أما المركز الثالث ففازت به مدرسة دسمان النموذجية عن فقرة «رسم حي على المسرح».



وفي تصريح لها شكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير، مبرة مشاريع الخير الداعم الرسمي للجمعية وبنك الكويت الوطني الراعي الرئيس والرسمي لكل نشاطات الجمعية الشبابية والجامعة الأمريكية على استضافتها ودعمها لمسرح المواهب هذا العام وخصت بالشكر أيضا مبرة اليوسفي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة مياه أبراج على دعمهم.



وأضافت أن الجمعية قد استحدثت هذا العام جائزة الأم الداعمة تقدمها للام التي تظهر اهتماما بموهبة ابنها أو بنتها وتقوم بتوفير أفضل السبل.