عبدالعزيز الفضلي



صرحت مدير عام مدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم بأنهم في إدارة المدرسة «حريصون على تحفيز أبنائنا الطلبة والطالبات وتشجيعهم على العمل التطوعي والخيري وغرس القيم النبيلة، وكذلك استثمار وقت الطلبة في الكويت بشكل إيجابي».



وقالت الغانم في تصريح للصحافيين خلال افتتاحها وحضورها الكرنفال الخيري السنوي الذي أقامته مدرسة البكالوريا الأمريكية أمس الأول السبت بحضور عدد كبير من الزائرين، ان هذا الكرنفال او السوق الخيري اعتدنا على إقامته بشكل سنوي، حيث خصص ريعه في السنوات الماضية ولعدة مرات لجمعية الهلال الأحمر وجمعية العون المباشر ومركز التوحد وبيت عبدالله وصندوق إعانة المرضى، لافتة إلى ان هذا العام سيخصص ريعه لمركز الخرافي لدعم أنشطة المعاقين.



وأوضحت أن الجميل في الأمر أن أعضاء اللجنة المنظمة لهذا المهرجان أو النشاط هم من طلبة وطالبات المدرسة وبإشراف الهيئة الإدارية والتعليمية، مشيرة إلى أن أبنائنا الطلبة والطالبات بذلوا جهود واضحة وكبيرة واستثنائية لتنظيم مثل هذا الحدث.



وأعربت الغانم عن شكرها وتقديرها لكل المشاركين والمساهمين في هذا السوق والذين وصل عددهم أكثر من 55 مساهما ومشاركا، وخصت بالشكر كبار الرعاة وهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وبيت التمويل الكويتي وشركة زين وبنك بوبيان، مؤكدة حرصهم الدائم على دعم مسيرة العمل الخيري والتطوعي ومتواجدين دائما مع أبنائنا الطلبة والطالبات، كما أشكر المنظمين والزائرين الذين كان عددهم كبيرا، وهذا يدل على أن المواطن الكويتي حريص على أن يكون فعالا في المجتمع.



من جانبها، أكدت مسؤولة الموارد البشرية في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين زهراء السويج عن اهتمام المركز بجميع أنواع الإعاقات الذهنية والجسدية وتقديم كل أوجه الدعم لهم.



وثمنت اللفتة الكريمة التي قامت بها مدرسة البكالوريا الأمريكية لمساندة الأطفال المعاقين، حيث إن جميع إيرادات الكرنفال سيتم التبرع بها لصالح المركز، معربة عن أمنيتها باستمرار جميع المشاركين في التبرع لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت السويج أن مشاركة المركز في الكرنفالات الخيرية والمعارض تكون من خلال أعمال الفتيات اليدوية من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى حرص المركز على دعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.



من جهتها، قالت سارة الزبن من إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين، إن رعاية زين لهذه الأعمال الخيرية تأتي في إطار حرصها على دعم ومساندة الأطفال، خصوصا ان الشركة تؤمن بأن الطفل بما يملكه من مواهب ومهارات وقدرات إبداعية، لديه الكثير ليقدمه للوطن في المستقبل الكبير. وأضافت: تواجدت شركة زين للاتصالات كراع بلاتيني في فعالية مدرسة البكالوريا الأمريكية لمساندة ودعم الأطفال بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، حيث إن المشاركة تأتي ضمن اهتمامات الشركة ودورها الفاعل في المسؤولية المجتمعية، ودعم العمل الخيري.



هذا وشهد الكرنفال إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للمشاركة في فعالياته المختلفة والاستمتاع بالفقرات الترفيهية في أجواء عائلية مميزة أرضت مختلف الأذواق الصغار والكبار، وكان لافتا تنوع الأنشطة والأعمال المقدمة سواء من رعاة الحفل أو المتبرعين بشكل عام.