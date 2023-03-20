رحلات إلى ميونيخ وبلغراد وتيرانا وإعادة التشغيل إلى براغ وسراييفو



استعداداً لموسم الصيف لعام 2023، أعلنت اليوم «طيران الجزيرة»، عن إطلاقها رحلات إلى 3 وجهات أوروبية جديدة تشمل مدينة ميونيخ الألمانية، وبلغراد الصربية، وتيرانا الألبانية، هذا بالإضافة إلى إعادة تشغيل رحلاتها إلى كل من عاصمة التشيك (براغ)، وعاصمة البوسنة والهرسك (سراييفو).



وتعليقاً على استعدادات الشركة لموسم الصيف، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: تركز طيران الجزيرة على التوسع في شبكتها وإطلاق خطوط جديدة توفر خيارات أوسع ومميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة للسفر مباشرة من الكويت إلى الوجهات الترفيهية والسياحية الجديدة التي سنبدأ بخدمتها في أوروبا خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى ربط الركاب بها عبر شبكتنا، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الوجهات الجديدة إقبالا كثيفا.



وتعد ميونيخ، قلب بافاريا النابض، وجهة ترفيهية وتجارية ألمانية شهيرة، حيث توفر تنوعا في الأنشطة والتجارب السياحية التي تلبي ما تبحث عنه مختلف شرائح المسافرين. أما بلغراد، فهي أحد أقدم المدن الأوروبية التي تتمتع بموقع مركزي في قلب شبه جزيرة البلقان. وتيرانا، فهي عاصمة ألبانيا وثاني أكبر مدنها، تشتهر بهندستها المعمارية الغنية، وتمتد عبر سهل تيرانا في وسط ألبانيا بين جبل في الشرق وتلال في الجنوب ووادي في الشمال يطل على البحر الأدرياتيكي.



من ناحيتها، تقع «مدينة المائة برج»، براغ، في قلب أوروبا وتوفر عددا لا نهائي من الأنشطة والفعاليات التي تستقطب السائحين. وأخيرا سراييفو، هي مركز ثقافي بارز في البلقان ورائد في مجال الترفيه والإعلام والأزياء والفنون على مستوى المنطقة.



وتبدأ طيران الجزيرة بتسيير رحلاتها إلى سراييفو في 20 أبريل 2023، وإلى براغ في 8 يونيو 2023. وستوفر طيران الجزيرة رحلات ربط من تلك المدن إلى وجهات أخرى ضمن شبكتها عبر الكويت.



وبهذه الوجهات الجديدة، يرتفع عدد الوجهات التي تخدمها طيران الجزيرة ضمن شبكتها إلى إجمالي 62 وجهة، تغطي أبرز مدن أوروبا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا. وستكون الرحلات إلى الوجهات الجديدة متاحة عبر موقع الشركة على www.jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة.