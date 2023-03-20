منصور السلطان

في ضربة جديدة موجعة لمهربي المواد التموينية المدعومة من الدولة ضبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري مراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة قبل مغادرتها البلاد.

وانطلاقا من تعليمات المدير العام سليمان الفهد بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تم ضبط مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت بكميات كبيرة ومتنوعة.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية السابقة ، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة - ادارة التموين لاتخاذها الاجراء اللازم فيها.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسة تهريب البضائع الممنوعة بأنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.