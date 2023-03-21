

أحمد مغربي



أعلنت شركة نفط الكويت أمس حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد. وأكدت الشركة عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث، وقامت الفرق المعنية بالتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة.



وقام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان بزيارة تفقدية إلى الموقع الذي حدث فيه التسرب النفطي، حيث أطلع وبرفقته عدد من المسؤولين والمشرفين على إدارة حالة الطوارئ في الموقع، على تفاصيل ما جرى والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث، والتي نجحت في تجنب أي إصابات في صفوف العاملين.



كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتواصلة لضمان إغلاق الحادث في أسرع وقت ممكن وعودة كل الأمور إلى طبيعتها، فضلا عن تعريفه بتفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كل الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرب للتأكد من عدم توسع رقعته، والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الشركة بمثل هذه الأوضاع.



يذكر أن عمليات الإنتاج في موقع الحادث لم تتأثر على الإطلاق، حيث عملت الفرق المعنية على اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا السياق وفق الضوابط والشروط المعمول بها.