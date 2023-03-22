أسامة أبوالسعود



أقامت إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف محاضرة لضيف قطاع الثقافة الإسلامية د.أيمن الكبير من المملكة المتحدة تحت عنوان «مقدمات في الإرشاد الأسري» في مسرح وزارة الأوقاف في الدور الأرضي، وبحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بالتكليف طراد العنزي، والذي أعلن افتتاح مركز الفروانية نساء التابع لمراقبة الدراسات الحرة في إدارة التنمية الأسرية في محافظة الفروانية، وذلك بغرض تفعيل الهيكل التنظيمي في الوزارة لافتتاح مراكز للدراسات الحرة في جميع محافظات الكويت، وفق منهجية وخطة واضحة في تعزيز التواصل المجتمعي الهادف والتوعية والتأهيل لشرائح المجتمع ونشر القيم المجتمعية حسب حاجة المجتمع، وتغطية احتياجات المحافظات من هذه المراكز.



وأكد العنزي أنه سيتم افتتاح مركز في محافظة الجهراء نساء تابع لمراقبة الدراسات الحرة في منطقة القيروان قريبا، وذلك تمهيدا لافتتاح باقي أفرع المراكز تباعا خلال المستقبل القريب في جميع المحافظات.



وثمن العنزي دور قطاع الدراسات الإسلامية لمساهمته في توفير المواقع الخاصة بالمراكز التابعة لمراقبة الدراسات الحرة، مما ساعدنا كثيرا في افتتاح مركزين في محافظتي الفروانية والجهراء، ووجود مركز للدراسات الحرة في محافظة الأحمدي بمنطقة الفحيحيل مسبقا.