ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس اليوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 اجتماع المجلس الأعلى للمرور السادس عشر بمقر أمانة سر المجلس، بحضور م. مي إبراهيم المسعد وكيل وزارة الأشغال العامة، و أسامة سلطان وكيل وزارة التربية بالإنابة، و د. م ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام بالتكليف، واللواء جمال الصايغ الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات، وم. ممدوح العنزي ممثلاً عن مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، واللواء يوسف حمدان الخده مدير عام الإدارة العامة للمرور، وأ. د فهد صياح الركيبي مدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت والعميد سالم العجمي أمين سر المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل على إيجاد حلول للمشكلات المرورية.

وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المرورية التي تواجه مستخدمي الطرق، كما ناقش الدراسة والعرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بخصوص النقل العام (الباصات) وآلية تطوير عمل قطاع النقل بما يتماشى ورؤية الكويت في جعلها مركزاً مالياً واقتصادياً ومواكبة خطة التنمية 2035.

كما تمت مناقشة تحديد أوقات ساعات العمل المرنة لموظفي الجهات والهيئات الحكومية وغيرها من المواضيع ذات التأثير على الحركة المرورية وبند ما استجد من أعمال.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية، مشيراً إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.