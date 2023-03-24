عاطف رمضان



قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري في تصريح لـ«الأنباء» إن الإدارة أنجزت 3616 اجراء ما بين محاضر ضبط ومخالفات تراخيص وشكاوى واغلاقات لمحلات خلال الفترة من 1 يناير 2023 الى 22 مارس 2023.



وأضاف المطيري أن الوزارة تراقب الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات في جميع محافظات الكويت على مدار العام خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان المواد الغذائية والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك متوافرة في الأسواق المحلية. ولفت الى ان مفتشي الوزارة يراقبون حاليا الأسواق للتأكد من عدم وجود تنزيلات وهمية من خلال الاطلاع على تراخيص التنزيلات، وان الوزارة لديها خطة معدة مسبقا استعدادا سواء لشهر رمضان المبارك او المواسم الأخرى خلال السنة وان المفتشين ينتشرون في الأسواق وفي حال وجود أي عمليات غش تجاري خاصة الارتفاعات المصطنعة في الأسعار يتم اعداد محاضر ضبط لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم الى النيابة التجارية.



ولفت الى ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل خلال العطل وتستقبل شكاوى المستهلكين في مواقعها، ناصحا المستهلك في حال تعرضه للغش التجاري بالاحتفاظ بفاتورة الشراء والتوجه لأقرب مركز تابع للرقابة، داعيا الى الشراء من المحلات المرخصة وتجنب الباعة المتجولين أو المواقع الإلكترونية الوهمية.