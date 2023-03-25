في إطار المتابعة الحثيثة وعلى أعلى المستويات في القطاع النفطي، قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، بزيارة ميدانية إلى موقع حادث التسرب النفطي الذي وقع في غرب الكويت مؤخرا.

وجاءت هذه الزيارة بهدف تفقد موقع التسرب والاطلاع على الجهود المتواصلة لإنهائه ومعالجة آثاره، حيث رافقه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان.



واطلع الرئيس التنفيذي للمؤسسة في الموقع، على كافة التفاصيل الخاصة بالتسرب والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث، كما استمع إلى شرح عن الإجراءات المتواصلة لضمان السيطرة الكاملة على التسرب في أسرع وقت ممكن وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها.



كما تم الاطلاع على تفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كافة الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرب.



وقد أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بجهود جميع العاملين، مؤكدا على أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة.



وخلال الزيارة، تم إبلاغ الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق بأن عمليات الإنتاج في موقع الحادث لم تتأثر على الإطلاق، كما لم يتم تسجيل أو رصد أي غازات سامة، حيث عملت الفرق المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وفق الضوابط والشروط المعمول بها.