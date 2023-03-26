وجدت دراسة جديدة أن فحصا اعتياديا لشبكية العين يمكن أن يظهر إشارات مبكرة لمرض الزهايمر قبل وقت طويل من ظهور أعراضه.



وأجرى باحثون بمركز «سيدارز سيناء» الطبي بولاية كاليفورنيا الأميركية دراسة على العيون البشرية والأنسجة دماغية لـ 86 شخصا متوفى تم تشخيص إصابتهم إما بمرض الزهايمر أو بضعف إدراكي قبل وفاتهم، حسبما نقل موقع «الحرة» عن تقرير لقناة «فوكس نيوز».



وقارن الباحثون، في دراستهم التي نشرت الشهر الماضي بمجلة «اكتا نيوروباتولوجيكا»، عينات من الأشخاص الذين لديهم وظائف معرفية طبيعية بأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض المرحلة المبكرة وأولئك الذين أصيبوا بمرحلة متأخرة من داء الزهايمر.



ووجد الباحثون أن شبكية عين المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل ومرض الزهايمر تحتوي على كمية زائدة من «أميلويد بيتا 42» ، وهو بروتين يشكل «اللويحات» التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.