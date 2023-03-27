عاطف رمضان



أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشـــــر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الاعلام لافي السبيعي أنه سيتم إطلاق خدمات تطويرية جديدة للجريدة الرسمية تحت إشراف ومتابعة إدارة الجريدة وإدارة مركز نظم المعلومات اعتبارا من عدد 26 الجاري.



هذا، بالإضافة إلى خدمات الهواتف الذكية وخدمات أخرى على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بحلته الجديدة.



وأوضح السبيعي أن التحديث الجديد يتضمن الكثير من الخدمات على النحو التالي: خدمة الاطلاع على أرشيف الجريدة الرسمية - الكويت اليوم منذ تأسيسها سنة 1954 بصيغة (PDF)، حيث سيتم رفع الإصدارات تباعا حال جاهزيتها، وسيتم الإعلان عن كل إصدار يتم رفعه على الموقع الالكتروني. وخدمة تحميل ملف إصدار الجريدة الرسمية -بصيغة (PDF) حيث يحوي الملف بعد تحميله علامة مائية (watermark) تحمـــــل اسم المشترك. وخدمة الاشعارات والتنبيهات للمراجعين والمشتركين عبر الرسائل النصية (kwtalyawm - sms).



وتطوير خدمة البحث المتقدم (full text search) الذي يتيح إمكانية البحث بكل الكلمات ومحتويات الجريدة الرسمية- وخدمة الإشعارات والتنبيهات (Notifications advertise على الموقع الإلكتروني للإعلان عن التحديثات والإضافات والتي ستكون ضمن محتويات الموقع الالكتروني. وخدمة تطبيق الهواتف الذكية (mobileapp) وهو نسخة مطابقة للموقع الإلكتروني بكل مميزاته، وسيتم الإعلان عن بداية إطلاق التطبيق قريبا. وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للتحول الرقمي وسهولة الخدمات وبناء على توجيهات وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية الإعلامية.