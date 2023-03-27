لم تقع أي إصابات.. وعمليات الشركة بالمنطقة لم تتأثر وتسير وفق الخطط الموضوعة



أعلنت شركة نفط الكويت أمس، انه وبسبب سوء الاحوال الجوية اندلع حريق محدود في البئر التي تم تسجيل التسرب النفطي منها في منطقة العمليات بغرب الكويت يوم الاثنين الماضي.



وأكدت الشركة أن فرق الإطفاء التابعة لها وبالتعاون مع قوة الاطفاء العام تتعامل مع الحريق حسب الاجراءات المتبعة بالشركة، وأنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات في الموقع، حيث إن الشركة كانت قد اتخذت كل الخطوات لمواجهة الحريق حسبما تنص عليه الخطط والاجراءات، والذي كان أحد السيناريوهات المتوقعة نتيجة التسرب الحاصل.



وأكدت الشركة أنها اتخذت كل التدابير المتوقعة لحصر تبعات هذا الحريق. كما أوضحت أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر وتسير وفق الخطط الموضوعة.