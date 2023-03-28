التقنية الجديدة تكثف الجرعة الإشعاعية في مكان الورم مع تجنب الإضرار بالأنسجة السليمة المحيطة



عبدالكريم العبدالله



كشف نائب رئيس رابطة الأورام الكويتية ورئيس قسم العلاج الإشعاعي والأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.ياسر محمد حسن عن استحداث وإدخال طرق علاجية جديدة في العلاج الإشعاعي للأورام النسائية بمركز الكويت لمكافحة السرطان، بحيث يكون العلاج دقيقا وموجها، وذلك عبر تقنية العلاج الإشعاعي الموجه عن قرب باستخدام الرنين المغناطيسي MR-Guided Brachytherapy، مضيفا أنه تم أيضا استحداث العلاج باستخدام القوس الإشعاعي الحجمي الضمني Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)، وهو تقنية حديثة من شأنها تكثيف الجرعة الإشعاعية في مكان الورم مع تجنب الإضرار بالأنسجة السليمة المحيطة للورم، مما يقلل من الأعراض الجانبية للمرضى.



جاء هذا في تصريح لـ«الأنباء» على هامش ختام رابطة الأورام الكويتية ورشة علمية حول الأورام والسرطانات النسائية، والتي تحدث عنها د. حسن قائلا: إنها تعد فريدة من نوعها، إذ تتطرق إلى جوانب مهمة من الأورام النسائية وطرق تشخيصها وعلاجها في العالم وفي الكويت تحديدا.



وبين أن الورشة شارك فيها متحدثون من تخصصات متعددة ومختلفة، منهم متحدثون اختصاصيون من جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة تورنتو ـ كندا، وكذلك من جامعة بريستول ـ بريطانيا، إضافة إلى متحدثين اختصاصيين من الكويت من مركز الكويت لمكافحة السرطان، وجراحة أورام النساء من مستشفى جابر، إضافة إلى جهات أخرى.



وأوضح أنه تم التطرق إلى آخر التطورات العلمية والتقنيات الجراحية الدقيقة فيما يخص جراحات أورام النساء، إضافة إلى آخر التقنيات العلمية الدقيقة فيما يخص العلاج الإشعاعي مثل العلاج الإشعاعي التداخلي عن قرب Brachytherapy والإشعاع الخارجي بالفوتونات المعجلة، والإشعاع الموجه باستخدام تقنيات الرنين المغناطيسي، والجراحة الإشعاعية Stereotactic Radiotherapy، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى آخر التطورات والأبحاث العلمية حول العلاجات الكيماوية والمناعية والعلاجات الموجهة.



وبين أن الورشة تطرقت إلى التأثير النفسي لتشخيص الأورام على النساء وطرق التعامل والتعاطي مع ذلك، وذلك من خلال محاضرة علمية أقامتها د.أسيل الإبراهيم من مركز الكويت للصحة النفسية، كذلك فقد تم التطرق إلى دور التطعيم ضد الفيروس الحليمي HPV ودور الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم في الكويت من خلال محاضرة وجلسة حوارية أقامها د.وليد الجسار، استشاري جراحة النساء والولادة واختصاصي جراحات أورام النساء.



وتابع: كذلك فقد تم التطرق إلى التعامل مع مضاعفات العلاجات من خلال التدخل الجراحي او الدوائي او الوقائي، كما نشيد بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية لدعمهم المستمر لنا.