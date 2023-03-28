رسالة اليوم من د.محمد ضاوي العصيمي الى الغاضبين، يقدم لهم العلاج الناجع، فيقول: علاج الغضب هذا الداء الوبيل والمرض الخطير بأمور:



1 ـ الصبر: قال صلى الله عليه وسلم «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»، وقال تعالى (ادفع بالتي هي أحسن السيئة)، قال ابن عباس: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة.



2 ـ الاشتغال بذكر الله تعالى، فإن في ذلك سكينة القلب وطمأنينة الصدر وانشراح البال (واذكر ربك إذا نسيت)، قال عكرمة: إذا غضبت وأفضل ما يذكر به الله عز وجل «الاستعاذة من الشيطان الرجيم».



3 ـ أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يحدث نفسه بأن قدرة الله عليّ أعظم من قدرتي على هذا الضعيف والمسكين، سواء كان خادما أو طفلا أو امرأة.



4 ـ العلاج كذلك السكوت عند الغضب ومفارقة المكان وتغيير الهيئة كما جاء في السنة.



5 ـ وأخيرا، تذكر المآل والحال الذي سيصير الغضب صاحب اليد ويندم ولات ساعة مندم، ولهذا قيل: الغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب.