بيروت - أحمد عز الدين



أجرى وفد نيابي لبناني يمثل كتل المعارضة التي تضم 60 نائبا محادثات مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وأثار الوفد الذي زار بروكسل بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي، موضوع النازحين السوريين والعبء الذي يفوق قدرة لبنان على تحمله. كما أثار الوفد موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وضم الوفد الى مخزومي النواب بلال عبدالله، راجي السعد، إلياس اسطفان، إلياس حنكش، اديب عبدالمسيح، غسان سكاف، وبلال حشيمي.



والتقى الوفد مسؤول الحوار في الاتحاد الأوروبي الذي شدد على أهمية أن يساعد اللبنانيون انفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي.



كما عقد الوفد النيابي اجتماعا مع مؤسسة «اغمون» للعلاقات الدولية، وكان الوفد التقى المدير العام للخارجية البلجيكية هوبير كورمان وجرى عرض الوضع في لبنان.



وأيضا سيلتقي الوفد الجالية اللبنانية في بلجيكا.