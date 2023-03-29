2022 في المرتبة الثانية لتعيين أكثر من 90 مفتشاً ومفتشة جدداً وتغيير بعض قياديي القطاع

الوزارة تعاونت مع «المطافي» لمراقبة محلات العطور في المباركية لعدم استعمال مواد مشتعلة

«التجارة» تعاونت مع جهات حكومية أخرى خلال 2022 للرقابة على مكاتب تأجير السيارات

فرق التفتيش سجلت 1003 محاضر ضبط خلال الربع الأول من العام الجاري 2023



عاطف رمضان



بلغ إجمالي عدد محاضر الضبط التي أعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال الـ 6 السنوات الماضية من «2017 وحتى 2022» والربع الأول من العام الحالي حوالي 17024 محضر ضبط.



ووفق إحصائية لوزارة التجارة والصناعة حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد مخالفات التراخيص التجارية التي قام بها فريق المفتشين لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال الـ 6 سنوات بلغ 2142 مخالفة، وبلغ عدد إغلاقات المحلات المخالفة خلال هذه الفترة 1113 إغلاقا، وبلغ عدد إجراءات فتح محل 923 إجراء فتح محل خلال هذه الفترة.



ووفق الإحصائية فإن العام 2020 استحوذ على النصيب الأكبر من عدد مخالفات محاضر الضبط بعدد 4121 محضر ضبط، وعدد إغلاقات المحلات بواقع 498 إغلاقا، وعدد فتح المحلات بعدد 372 إجراء فتح محل.



وأعادت المصادر أسباب زيادة عدد المحاضر والإغلاقات إلى ظروف فترة جائحة «كورونا»، وحرص الوزارة على مواجهة التجاوزات ومراقبة الأسواق خاصة فيما يتعلق بأسعار الكمامات والخضراوات والمنتجات الغذائية الأساسية وغيرها بهدف تطبيق القانون تجاه ضعاف النفوس الذين استغلوا الجائحة لتحقيق مكاسب بطرق غير قانونية.



وحسب الإحصائية فإن العام 2022 استحوذ على المرتبة الثانية في عدد مخالفات محاضر الضبط والإغلاقات وإجراءات فتح المحلات التي كانت مغلقة، كما رجحت مصادر سبب ذلك لتعيين أكثر من 90 مفتشا ومفتشة جددا خلال هذه السنة مما انعكس إيجابا على انتشار المفتشين في جميع المحافظات لمراقبة الأسواق، بالإضافة إلى تغيير بعض القياديين في القطاعات والإدارات، وتعاون الوزارة مع عدد من الوزارات او الجهات الحكومية الأخرى في الرقابة على الأسواق مثل وزارة الداخلية خلال مراقبة مكاتب تأجير السيارات وذلك لم يكن في السابق، كذلك الجهات الأخرى مثل «التعليم العالي» و«المطافي» للرقابة على معاهد التعليم والنشاطات التي تقوم بها وأيضا مراقبة أسواق المباركية بعد الحريق الأخير الذي طال عدد من المحلات ودور الوزارة بالقيام بجولات تفتيشية لمنع تصنيع العطور في محلات المباركية لمنع استعمال المواد القابلة للاشتعال التي تسبب الحرائق.



ووفق الإحصائية استحوذ العام 2021 على المرتبة الثالثة في عدد محاضر الضبط وإغلاق المحلات وإجراءات فتح محل.



تفاوت في المخالفات



أما مخالفات تراخيص المحلات فقد بلغ إجمالي عددها 2142 مخالفة خلال 6 سنوات ماضية، واستحوذ العام 2022 على النصيب الأكبر منها، يليه العام 2019 في المرتبة الثانية، ثم العام 2017 جاء في المرتبة الثالثة في عدد المخالفات.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن عدد محاضر الضبط التي أعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1003 محاضر ضبط.



وفي تفاصيل إحصائية «التجارة» لـ 6 سنوات ماضية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أظهرت أن عدد محاضر الضبط الذي أعدها قطاع الرقابة للعام 2022 بلغ 4097 محضر ضبط بارتفاع نسبته 19% عن العام 2021، حيث بلغ عدد المحاضر خلال هذه السنة 3302 محضر ضبط وذلك بانخفاض نسبته -25% مقارنة بعدد المحاضر للعام 2020 حيث بلغ عدد المحاضر التي أعدها القطاع 4121 محضر ضبط وهو أعلى رقم لعدد المحاضر الذي أعدته الوزارة خلال الـ 6 سنوات الماضية.



ووفق الإحصائية، فإن عدد المحاضر للعام 2020 ارتفعت نسبتها بواقع 54% مقارنة بعدد المحاضر للعام 2019 حيث بلغ عدد محاضر الضبط لهذه السنة 1901 محضر ضبط، وذلك بارتفاع نسبته 20% مقارنة بعدد المحاضر للعام 2018 حيث بلغ عدد محاضر الضبط التي أعدها القطاع خلال هذه السنة 1529 محضر ضبط وذلك بارتفاع نسبته 30% مقارنة بعدد محاضر العام 2017 فقد بلغ عدد المحاضر لهذه السنة 1071 محضر ضبط.



مخالفات التراخيص



ووفق الإحصائية، فإن عدد مخالفات التراخيص التي أعدها قطاع الرقابة خلال العام 2022 بلغ 1051 مخالفة بارتفاع بلغت نسبته 88% مقارنة بعدد مخالفات التراخيص التي أعدها القطاع للعام 2021 حيث بلغ عدد المخالفات 131 مخالفة.



وبلغت عدد مخالفات التراخيص للعام 2020 حوالي 32 مخالفة بانخفاض بنسبة -1971% مقارنة بعدد المخالفات التي اعدها القطاع للعام 2019 حيث بلغ عدد مخالفات التراخيص 663 مخالفة بارتفاع بنسبة 82% مقارنة بعدد المخالفات التي أعدها القطاع خلال العام 2018 حيث بلغ عدد المخالفات 122 مخالفة وذلك بانخفاض نسبته -17% مقارنة بعدد مخالفات التراخيص للعام 2017 حيث بلغ عدد مخالفات التراخيص لهذه السنة 143 مخالفة.



إغلاقات المحلات



وأوضحت الإحصائية أن عدد الإغلاقات للمحلات التي قام بها القطاع بتنفيذها بلغ 436 إغلاقا للعام 2022 بارتفاع نسبته 68% مقارنة بعدد الإغلاقات للعام 2021 حيث بلغ عدد الإغلاقات لهذه الفترة 141 إغلاقا بانخفاض نسبته -253% مقارنة بالعام 2020 حيث بلغ عدد الإغلاقات خلال هذه السنة 498 إغلاقا.



وذلك بارتفاع بنسبة 97% مقارنة بعدد إغلاقات العام 2019 حيث بلغ عدد الإغلاقات لهذه السنة 15 إغلاقا بارتفاع بنسبة 53% مقارنة بإغلاقات العام 2018، بانخفاض نسبته -129% مقارنة بإغلاقات العام 2017 حيث بلغ عدد الإغلاقات التي قام بها القطاع خلال هذه السنة 16 إغلاقا.



فتح المحلات



وحسب الإحصائية، فإن عدد فتح المحلات التي قام بها قطاع الرقابة خلال العام 2022 بلغ 368 فتح محل بارتفاع بنسبة 59% مقارنة بعدد فتح المحلات للعام 2021 حيث بلغ عدد المحلات التي تم فتحها خلال هذه السنة 150 محلا بانخفاض نسبته -148% مقارنة بعدد إجراء فتح محل للعام 2020 حيث بلغ عدد المحلات التي تم فتحها 372 محلا، بارتفاع بنسبة 93% مقارنة بالعام 2019 حيث بلغ عدد إجراء فتح محل لهذه الفترة 23 محل بارتفاع بنسبة 91% مقارنة بالعام 2018 حيث بلغ عدد إجراء فتح محل لهذه الفترة إجرائي فتح محل بانخفاض بنسبة 300% مقارنة بالعام 2017 حيث بلغ عدد إجراء فتح محل خلال هذه الفترة 8 محلات تم فتح إغلاقاتها.