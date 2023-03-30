

أعلنت شركة دلقان العقارية عن توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة المركز المالي الكويتي إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية التي تدير أصولا مجموعها 988 مليون دينار كويتي (3.27 مليارات دولار أميركي).



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية م.محمد المطيري أن التعاون الجديد مع شركة المركز المالي كصانع سوق ثان لسهم دلقان العقارية، يأتي بعد التعاقد في شهر يناير الماضي من العام الحالي مع شركة الاستثمارات الوطنية كصانع سوق أول لسهم الشركة، مشيرا إلى أن التعاقد مع المركز يستهدف دعم النمو الثابت والمستقر لسهم الشركة بالتوازي مع النهوض بعملياتها التشغيلية محليا وتعزيز ثقة المساهمين بأدائها ومنحهم صورة واضحة لاستثماراتهم.



وأردف: إن دلقان العقارية ركزت جهودها بصورة متواصلة في الفترة الأخيرة على تنمية أصولها الثابتة، واتخذت العديد من الخطوات في العام الماضي لتطوير أدائها وتحقيق رؤيتها المستقبلية المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع العقاري، والمساهمة بفعالية في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا، موضحا أهمية صانع السوق للتداول لعدة أسباب، أبرزها تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة والمساهمة في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركة، فضلا عن إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء.



واختتم المطيري بالتأكيد على التزام دلقان العقارية بتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها وشركائها، عبر اعتماد خطط وأساليب تعزز الثقة والشفافية البناءة مع المستثمرين، متمنيا التقدم والازدهار للتعاون بين الطرفين.