

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، وهذا حض على إتقان العمل والجدية والإخلاص فيه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له».



ولقد قدس الإسلام العمل فاعتبر العامل الذي ينفق على ولده أو أبويه كأنه مجاهد في سبيل الله.



ومما يدل على أهمية العمل وضرورة استمراره ما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل».



وعن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده».