آلاء خليفة



بعد تكرار ظاهرة غياب الطلبة في المدارس، لاسيما يوم الخميس، خاصة في حال عدم وجود اختبار في ذات اليوم، أبلغت مصادر «الأنباء» بأن وزارة التربية وجهت إدارات مدارس الوزارة بضرورة الجدية في تطبيق لائحة الغياب.



وأوضحت المصادر أنه وفقا للائحة يتم احتساب اليوم الذي يغيب فيه الطالب بدون تقديم عذر رسمي مقدم لمكتب الخدمة الاجتماعية بالمدرسة من ضمن الأيام غياب بدون عذر، وهو ما يستلزم تكراره التدرج في توقيع العقوبات التي تشمل خصما للدرجات.



وشددت المصادر أن الوزارة جادة في تطبيق ذلك الأمر، لاسيما بعد تكرار حالات الغياب بصورة ملحوظة وكبيرة الفترة الأخيرة بدون عذر طبي.